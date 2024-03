El sorprendente posado de Kiko Hernández sin camiseta para presumir de gimnasio: "En solo cuatro meses"

Kiko Hernández no deja de dar que hablar pese a que ya no es la estrella de Telecinco. Su nueva vida tras casarse con Fran Antón y salir de Mediaset no deja de sorprender a sus seguidores. Lejos de hundirse, el colaborador ha renacido de sus cenizas y parece otra persona totalmente diferente. Hoy mismo, el que fuera uno de los rostros más conocidos de "Sálvame" ha sorprendido a todos protagonizando la portada de la revista "Shangay".

Acompañado de su marido, Fran Antón, el colaborador ha hablado de su vida y ha posado para el reportaje de un manera muy desenfadada. "Nos tomamos a risa cuando nos llaman pareja gay influyente", explica en el titular de portada para la entrevista.

En sus redes sociales, Hernández ha querido agradecer a la revista su manera de trabajar y ha aprovechado para dedicar unas bonitas palabras a su marido: "Gracias a @fresnoticia por tu profesionalidad y cariño. @shangaycom y @pablocdj por sacarnos en portada y tenernos en cuenta @nachogde por ayudarnos siempre en TODO @labodacabaret @teatrolasvegas y @bingolasvegas por hacer realidad nuestros sueños, @felixramirodesigner y @aaron_gil_stylist, @iconspain por ponernos guapos, Alexander siempre contigo @entrenamientost3 por ponernos fuertes para esta sesión y @franantonlopez por acompañarme en este viaje y ser el amor de mi vida ❤️", ha escrito el colaborador.

Lejos de quedarse ahí, el colaborador ha subido varios stories para promocionar la entrevista. Uno de ellos ha sido el que más ha llamado la atención a sus seguidores. En él, se puede ver al colaborador posando junto a su marido con un gesto de seguridad y luciendo un gran escote por el que puede verse parte de su torso.

Un storie de Kiko Hernández en Instagram. / INSTAGRAM

En el mensaje que acompaña a la imagen, subida originalmente por su entrenador, puede leerse un "ves como se podía". Más abajo, hay otro texto en el que explica el tiempo que llevan entrenando. "Con tan solo cuatro meses serios. Imagina lo que nos queda", puede leerse.

Kiko Hernández ha estado estos últimos días de plena actualidad debido a su posible participación en "Supervivientes". Aunque parecía poco probable, él mismo se había encargado de calentar el rumor y cebarlo con republicaciones y bromas. Finalmente, no estará en esta edición. Una pena no poder verle compartir playa con su "íntima amiga" Carmen Borrego. "Potota", para los amigos