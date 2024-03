Los Mozos de Arousa ganan Reacción en Cadena: ¿Qué será ahora de los concursantes?

A los Mozos de Arousa no hay quien les eche de Reacción en Cadena. Los concursantes gallegos, a pesar de las ofertas laborales que les han ido surgiendo durante los últimos meses, parecen no tirar la toalla y siguen reuniéndose todas las tardes con Ion Aramendi para intentar conquistar el millonario bote al que unos días echan más dinero que otros y, si la mala suerte juega su carta, incluso irse con los bolsillos vacíos.

No obstante, durante su última actuación han estado impecables y han conseguido ganar el reto que llevaban intentando superar unos cuantos programas: la barrera del 1.300.000 euros. Lo consiguen después de 200 programas que parecen haberse pasado volando. Los Mozos llegaron al programa en el mes de mayo, cuando el formato llevaba rodando no mucho tiempo. Tengamos en cuenta que hace muy poco cumplió los 300 programas y que, por lo tanto, no ha habido mucho tiempo para que otros competidores pongan una barrera muy difícil de superar al trío gallego.

Gracias a su ingenio -y a la compra del eslabón misterioso, que redujo el premio a la mitad- los Mozos de Arousa consiguieron resolver la pista y escucharlo de la boca de Ion Aramendi a la hora de resolver.

Mucho dinero por el camino

Los tres Mozos destacan por un carisma con la que han conseguido posicionarse en el pódium de Reacción en Cadena y por el momento no ha aparecido rival que les arrebate su puesto. Poco a poco, los gallegos van alimentando el bote final, a la vista de que algún día consigan llevarse una cifra que ya supera el millón y que cada día podría acercarse más a los dos.

En esta ocasión, los Mozos han sido capaces de llevarse hasta la prueba final un total de 107.000 euros. No obstante, a medida que avanzaban esta cantidad ha ido adelgazando hasta quedarse en 29.250 euros. Tras comprar el eslabón misterioso, los concursantes vieron la luz y encontaron una respuesta que finalmente les ayudó a pasar la barrera que se les venía resistiendo durante todos estos últimos programas: la del 1.300.000 euros. 'Especialista' les ha dado 14.625 euros.

¿Y ahora? Pues los Mozos de Arousa todavía tienen camino por recorrer. En este punto del camino, cualquier cosa podría ocurrir, desde un abandono, pasando por una eliminación o incluso la ansiada conquista del bote.