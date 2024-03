Desaparición de Belén Esteban: sale a la luz "el affaire" de la colaboradora con un famoso actor español

Multitud de rostros conocidos se han dado cita este fin de semana en el Festival de cine de Málaga y entre ellos, este sábado, pudimos hablar con Jorge Sanz, quien nos habló de la actualidad de su vida y además, zanjó por primera vez las especulaciones que hubo sobre un posible romance con Belén Esteban.

El intérprete nos confesaba que el Festival de Málaga "es muy amable con el cine español y ahora, desde que se ha abierto a Latinoamérica es un escaparate sensacional de toda la parrilla de cine que viene en el año, ¿no?", lo que le hace estar muy orgulloso por poder asistir a un eventazo así.

En este momento del movimiento 'Se acabó' para reivindicar los abusos que ha habido en el mundo de la interpretación y en general, Jorge nos desvelaba que "situaciones incómodas siempre pasamos todos, ¿no? Uno las asume de una manera, otro de otra, y sí, todos hemos pasado situaciones incómodas, de alguna manera. Pero vamos, yo he tenido mucha suerte y en mi caso no... No me ha llegado a afectar".

Sin pelos en la lengua, Jorge se enfrentó a la pregunta que siempre ha habido en el aire sobre un affaire con Belén Esteban en el pasado y nos confesó que "fuimos amigos y salimos juntos alguna vez, pero fantástica vamos", pero un affaire "no".

Jorge nos ha explicado que Belén "me parece una chica, una luchadora, una mujer que se ha hecho a sí misma y que se ha echado la vida a la espalda. A mí ese tipo de gente me cae muy bien", pero recalcaba que nunca había sido pareja suya.

Por último, el actor nos desveló que por aquella época la Esteban "era un monumento, lo sigue siendo, pero vamos, que sí" y tras hablar de esto por primera vez él mismo se sorprendía: "Vaya charco que me acaba de meter".

Omisión en Telecinco

Durante la emisión de este sábado en Fiesta, el programa que presenta Emma García en Telecinco, ha pasado un hecho insólito. Y es que han borrado de un plumazo a Belén Esteban.

Ha sido al hablar de una frase que estos días se está viralizando mucho y en la que es protagonista una colaboradora de Fiesta, Makoke. Y es que no hay ya quien no haya gritado: "Makoke a la calle". Y así lo comentaron en el programa, pero a la hora de explicar el por qué de esta frase se "olvidaron" de quién la había popularizado.

Pues nada más y nada menos que Belé Esteban, durante su participación en GH VIP. Makoke seguía dentro de la casa y Belén Esteban aprovechaba cualquier vídeo para soltar el "Makoke a la calle". Y al final, Makoke acabó saliendo del programa.

Pues en Fiesta, ha sido Amor Romeira la que ha explicado el porqué de esta frase omitiendo en todo momento a Belén Esteban.