Escándalo dentro de Telecinco: graban a Ana María Aldón y a otros compañeros de Fiesta pidiendo que Makoke se vaya "a la calle"

Siguiendo con esa discreción que le ha caracterizado en los últimos meses porque así se lo ha pedido él, Makoke ha aprovechado este viernes para disfrutar de una comida con su chico en pleno centro de Madrid. La colaboradora de televisión vive uno de los momentos más felices de su vida y ha decidido salir a las calles para pasear su amor antes de San Valentín.

"No estoy celebrando nada" nos confesaba la madre de Anita Matamoros y, además, nos anunciaba que "lo voy a celebrar el miércoles por la noche como tiene que ser" porque "siempre he celebrado San Valentín".

Eso sí, Makoke nos aseguraba que "estoy muy feliz" con él "y claro que lo vamos a celebrar". Una etapa súper dulce para ella "con mis dos nietos, el fin de semana pasado estuve en Marrakech con mi niña, estoy muy contenta y muy feliz".

Y es que la llegada de su segunda nieta ha sido todo un regalo porque, recordando su primer embarazo, asegura que , "fui madre muy joven" y ahora puede disfrutar más de ellos, como hoy que "he llevado al pequeño a la guarde y estoy muy contenta".

Le hemos preguntado por la ruptura sentimental de su hija Anita con Nacho y nos ha desvelado que ambos "están súper bien, tanto Nacho como ella, yo a él le quiero mucho, ha sido una ruptura civilizada, se quieren muchísimo, es un ejemplo de que el amor pasa".

En cuanto al golpe que sufrió hace unas semanas por la muerte de su mascota, la colaboradora de televisión se ponía melancólica al recordarlo: "¡Ay no me lo recuerdes que me muero de pena! fue muy traumático después de dieciséis años a nuestro lado, fue un accidente muy desagradable" y nos ha dejado claro que "no quiero más animales, Ana tiene a su Camilo, Javi tiene otro perrito...".

Por último, en cuanto a la polémica con Carlo Costanzia, ha asegurado que la información que dio en 'Así es la vida' era cierta porque "así lo demostré ante mis compañeros, estaba claro que eran de él, pero a lo mejor en un momento estaba sobrepasado".

Su trabajo en Fiesta

A Makoke le podemos ver cada fin de semana como colaboradora en Fiesta, donde comenta la actualidad del mundo rosa junto al resto de sus compañeros de plató.

La colaboradora muestra en sus redes los modelos que luce en cada programa. Pero ahora, un vídeo ha llamado la atención de los seguidores del espacio que presenta Emma García. Con la frase "Makoke a la calle" los compañeros de la colaboradora se suceden en las imágenes repitiendo esta frase. Finalmente, Makoke aparece asegurando que "no se va a la calle" y que ella "se queda en Fiesta". Unas divertidas imágenes que el porgrama ha difundido en sus redes sociales.