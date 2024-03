Todo final de concurso trae consigo una pregunta clave: ¿Qué hace el ganador con el dinero del premio? En el caso de Gran Hermano, concurso histórico para la televisión española, la pregunta es todavía más evidente, puesto que las cifras suelen rondar las decenas de miles de euros. En el caso de la edición "dúo", que acaba de terminar después de proclamar a Lucía Sánchez ganadora de la segunda edición, la cifra es de 50.000 euros.

El anuncio de su victoria ilusionó a Lucía, que rompió en seguida en lágrimas y pensó instantáneamente en la familia que había dejado en Cádiz para vivir esta experiencia: "Se lo dedico a mi niña, a mi familia y al equipo que ha confiado en mí. No me lo hubiera imaginado nunca, prometo mejorar y ser mejor persona".

¿Para qué usará el dinero?

En cuanto a sus planes de futuro con el dinero que ha ganado, la concursante que se dio a conocer por su participación en La Isla de las Tentaciones junto a su ex Manuel tiene una ligera idea: "Estoy muy sensibilizada con el tema de los niños, me gustaría ayudar a niños que lo necesiten con lo que sea. Lo tengo pensado desde hace tiempo, pero no quería usar esto. Quiero ayudarles, estar pendiente, aportar algo que no tengan porque, desde que tengo a la niña, los niños me tocan mucho el corazón".

No obstante, esto no ha sido lo primero que ha hecho al proclamarse ganadora. La influencer ha retomado sus redes sociales para mandar un mensaje de agradecimiento a la audiencia que le ha empujado hasta la victoria: "Evidentemente hoy no voy a poder dormir, gracias gracias y gracias a todos los que habéis confiado en mí, ahora queda un camino largo por recorrer".

¿Qué es lo primero que hará Lucía con el dinero tras ganar Gran Hermano Dúo? La concursante se confiesa / Instagram de Lucía Sánchez

Además, Lucía tenía muy claro a pocas horas de abandonar para siempre Guadalix lo que iba a hacer: "Lo primero que voy hacer es bien temprano coger el primer tren para irme con mi niña". Dicho y hecho. A la mañana siguiente Lucía se montaba en el AVE con un regalo para su hija y se ha reunido con su familia tras todas estas semanas alejada de ellos.