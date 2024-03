La nueva fuente de ingresos de Jessica Bueno tras estar con Luitingo: "300 euros" con un click

Dos meses después de dar rienda suelta a sus sentimientos e iniciar su historia de amor, Jessica Bueno y Luitingo viven en una permanente luna de miel. Tras pasar las Navidades con sus respectivas familias, la modelo regresaba a Bilbao con sus tres hijos -Francisco, fruto de su relación con Kiko Rivera; y Jota y Alejandro, con Jota Peleteiro, que es noticia porque se acaba de convertir al islam- y el cantante, cumpliendo con su promesa de darlo todo por ella, no tardaba en seguirla hasta la ciudad vasca.

Una apuesta de la que no se arrepiente para nada, ya que la experiencia de convivir con Jessica en la vida 'real' es inmejorable. Tal y como comparten a menudo con sus seguidores en redes sociales, Luitingo ha encajado a la perfección en la rutina diaria de la modelo, y juntos disfrutan de su amor en Bilbao compartiendo planes de ocio, sesiones de belleza e incluso clases de yoga.

Nueva fuente de ingresos

La concursante de GH VIP ha decidido abrir su propio 'armario' en una conocida página de compraventa de segunda mano. Así, la influencer se deshace de prendas que ya no utiliza, les da una segunda vida y permite a sus fans que puedan tener algo de ella. Además, tal y como ha explicado, se trata de unos conjuntos cuidadosamente seleccionados que ella sabe que les puede hacer mucha ilusión, pues algunos de ellos los lució durante su paso por 'GH VIP'.

En cuanto al rango de precios, depende de la prenda y de la marca, pues Jessica Bueno ha puesto a la venta 'outfits' de tiendas de Inditex, pero también de exclusivas firmas. Las prendas más caras son un jersey de Dolce & Gabanna por 60 euros y unos pantalones de Balmain por 300 euros. También, por 250 euros, un top de Balmain todavía con la etiqueta y sin estrenar.

"Me pasaba por aquí para avisaros de que he subido un montón de prendas a mi perfil. Además, algunas de ellas os sonarán bastante porque las he usado en 'GH VIP'. Así que espero que os haga ilusión. Poco a poco iré subiendo más. Seguidme", ha comentado Jessica Bueno, que espera que tanto ella como sus seguidores puedan salir beneficiados de esta idea que ya supone para ella una nueva fuente de ingresos.

Luitingo ejerce de padre

Estos últimos días, ambos se han encargado de compartir con sus seguidores sus planes más románticos: desde yoga y entrenamiento juntos hasta largos aperitivos en las terrazas de la ciudad.

Ahora, durante el fin de semana, han decidido acudir junto a los tres hijos de Jessica a 'Bizkaia Park Abentura', un parque de aventura indoor con 3000m2 de diversión. Sin embargo, los pequeños no han sido los únicos que han disfrutado de las tirolinas, colchonetas y atracciones. Tal y como han mostrado en sus historias temporales, la pareja no ha dudado ni un segundo en meterse entre las bolas del recinto como dos niños más. De hecho, el cantante ha afirmado que se estaban “tirando por todos los lados” y ha reconocido “no querer irse”.