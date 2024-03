Guerra abierta entre Kiko Hernández y Antonio David Flores: "No podemos olvidar algo que nos tocó el corazón"

Kiko Hernández es una figura pública desde hace muchos años y una referencia en el mundo de la prensa rosa. Sin embargo, desde la cancelación del programa presentado por Jorge Javier Vázquez sus participaciones televisivas se han reducido mucho.

Pese a que no ha aparecido en televisión, sí que se le ha visto de nuevo junto a sus compañeros de Sálvame. La plataforma Netflix volvió a juntar a los Belén Esteban, Lydia Lozano, Kiko Matamoros y compañía para una miniserie titulada Sálvese quién pueda. En los diferentes capítulos, se ve al equipo de colaboradores recorrer diferentes ciudades de Estados Unidos y México y visitando programas del estilo de Sálvame.

Kiko Hernández participó activamente en la serie como protagonista, pero además de esta despedida especial, también cuenta con otros negocios y proyectos que no están relacionados con la televisión. Precisamente, fue en una actuación de teatro en la que sufrió un accidente. Junto a su inseparable pareja, Fran Antón, interpretan en el Bingo Las Vegas de Madrid la función titulada La boda del año. Cada fin de semana entretienen al público con una actuación cargada de humor y buen rollo.

El mensaje de Kiko Hernández a Antonio David Flores

Desde que Kiko Hernández abandonase la televisión, el único medio en el que se ha comunicado con sus seguidores es a través de sus redes sociales y, en especial, de Instagram. El colaborador es muy activo en sus historias donde no se calla nada. Precisamente, con motivo del Día de la Mujer, el 8 de marzo, Kiko aprovechó para lanzar un duro mensaje contra Antonio David Flores.

"El día de la mujer, no podemos olvidar algo que nos tocó a todos el corazón. Un relato de su exmujer donde le defino como un maltratador. Utilizando a sus hijos para hacer violencia vicaria. Qué asco me das… delincuente", fue el comentario tajante de Kiko Hernández. "Según tu exmujer eres un maltratador para todo un país. La pregunta, ¿has denunciado? La respuesta es ‘no’. Pues con eso no quedamos".

Estos ataques nacen a raíz de que Antonio David participase en un canal de YouTube mencionando a Kiko Hernández. "Para conseguir 20 € de Bizum de tus seguidores, haciendo cuatro horas de directo, ya que no te quiere nadie para entrevistas, que es de lo que vivías, de robar multas y de ser marido de la hija de la más grande", fue la sentencia que le puso Kiko, visiblemente enfadado con él.