El el hermano de Fran Rivera, obligado a buscar abogados por lo que ha ocurrido: "Tengo que callarme y aceptar todo lo que quieran arrojarme"

"No me gusta dedicar Instagram para estas cosas. No me gusta, en general, dedicar tiempo y recursos a estos sinsentidos. Hoy se ha intentado emitir un comunicado por parte de mi equipo legal qué, posiblemente, no veáis en ningún sitio puesto que eso no interesa, estropea el relato. Porque así es el juego. Tengo que callarme y aceptar todo lo que quieran arrojarme encima. Ya sean piedras o, directamente, basura... Estoy dolido y sorprendido con todo esta situación, pero, por mi parte, se terminó la actitud contemplativa. Y mi especial agradecimiento a @lacaciabogados por implicarse de este modo", así empezaba Julián Contreras un comunicado que emitía en sus redes sociales.

"Nunca he sido muy amigo de estas cosas. Siempre he pensado que La Justicia estaba para otras cosas, otras más importantes. Hasta que las "más importantes" han llegado. Desde hace más de dos meses estoy siendo sometido a una presión sin precedentes y sin sentido. Si bien siempre he aceptado las particularidades públicas de mi vida, se han traspasado todas las líneas aceptables. Quizás, porque, para mí, La Justicia estaba para cosas más importantes... Eso se acabó. Ante las incesantes faltas de respeto, difamaciones, burlas, humillaciones, falsedades, injurias y calumnias que se están diciendo, he puesto la situación en las manos más adecuadas. El mejor asesoramiento legal se suma a la máxima calidad humana en Lacaci & Delgado Abogados, quiénes desde hoy e incluso con carácter retroactivo, tomarán todas las medidas legales oportunas y pertinentes ante todas estas injusticias. Ya no estoy solo. Agradezco de todo corazón a quienes me mostráis respeto y cariño cada día con vuestros mensajes. Gracias por estar ahí. Al resto: nos veremos en el juzgado".

Tras la polémica con su casera, a quien presuntamente debe 30.000 euros en rentas impagadas y recibos sin pagar, llega el enfrentamiento con su no-casera de Córdoba. Julián Contreras Jr. le reclama vía burofax una indemnización por sus palabras. Y es que se trata de un testimonio que en 'Así es la vida' comunicó que una mujer se puso en contacto con ella en nombre de Julián para alquilar un piso en la ciudad: "Querían unos planos de la vivienda porque hay una persona con limitaciones visuales, luego resulta que era el padre".

Sin embargo, decidieron dejar de seguir enviándole información: "No tenía unos ingresos demostrables y nos dijo que ella podía hacer de avalista o podía hacer un seguro de alquiler. Nos pareció muy raro y entonces no le seguimos enviando información ni nada".

"Ha difundido las comunicaciones privadas que mantuve con usted sin previo ni expreso consentimiento lo cual es muy grave", reprocha Julián y, por ello, le reclamaba una indemnización: "Vengo a requerirle que en un plazo no superior a 72 horas me indemnice con una cuantía total de 12.000 euros".