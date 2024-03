Michu estalla tras rumorearse que podría haberse acostado con Ortega Cano: "Indecente"

Por si no fuera poco esperar un hijo de su exnovio, ahora tiene que lidiar con los rumores que apuntan a que podría haberse acostado con su suegro. Estamos hablando de Michu, exnovia de José Fernando, quien ha estallado tras ver una publicación en la que aseguran que había mantenido sexo con el padre de su exnovio, el extorero José Ortega Cano: "Indecente".

A través de una publicación en su perfil oficial de la red social Instagram, Michu hace una captura de una publicación en Facebook en la que aseguran que ella misma ha confirmado el rumor acompañada del comentario: "Esta fresca va a ser más que un dolor de cabeza".

En la publicación que Michu ha hecho en sus redes sociales asegura que "me parece totalmente indecente, por no decir asqueroso, la persona que escribe esto y hace creer que son palabras de mi boca e inventar una mentida". Asegura, además, que lo va a poner en manos de su abogado "porque me parece ya lo último que tengo que aguantar".

Publicación de Michu. / Instagram de Michu @mixu.rg

