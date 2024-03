Christian Gálvez regresa a Telecinco al frente de Socialité tras el cambio: el futuro de María Verdoy

La fábrica de la tele comienza una nueva etapa. Tras la ruptura de la cúpula de Mediaset con Óscar Cornejo y Adrián Madrid, impulsores de la productora, el grupo ha optado finalmente por la compra del 100% de las acciones de sociedad y concluir la relación que tenía con ellos, pasando a ser la única dueña. De esta manera, se descarta la otra opción, que pasaba por disolver la compañía.

Mediaset nombrará próximamente una nueva dirección de la productora, que seguirá encargándose de la producción de 'Todo es mentira'. También ha segudio al frente de 'Socialité', si bien en este caso todo de manera temporal, ya que el plan de traspasar el espacio presentado por María Verdoy a Fénix Media.

Nuevo cambio

Y este cambio ya se ha producido. Tal y como adelantaba el medio especializado en televisión, Algo Pasa, Socialitñe ya forma parte de la productora de Christian Gálvez. "La nueva productora continuará usando las instalaciones de La Fábrica. El plató y el equipo humano del programa de María Verdoy no serán modificados", explican.

Lanueva Fábrica de la Tele

El primer movimiento de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, tras el acuerdo ha sido crear una nueva productora llamada "Fabricantes TV" y ponerse manos a la obra para anunciar sus nuevos proyectos, entre los que podría estar una versión renovada de su producto estrella. Desde hace un par de días, en sus redes sociales han cebando un anuncio que ellos fechan para dentro de tres días. "El 12 de marzo a las 12.00 horas", repiten en sus vídeos. El contenido que están subiendo está lleno de referencias a programas como Sálvame o el documental de Rocío Carrasco. María Patiño (y su ya mítico "No dejes de soñar") es la protagonista de unoo de estos vídeos. En él, la nueva productora deja ver que no solo podrían trabajar con la que hasta ahora era su competencia (A3media) sino que entre sus objetivos están también las plataformas digitales.

Rocío Carrasco, a la que muchos responsabilizan de la debacle de la productora en Mediaset, es también la protagonista de otro de los vídeos en la que la productora asegura (con una expresión soez, pero muy de moda entre los jóvenes) que la nueva empresa llega para "servir coño". Lo cierto es que el martes saldremos de dudas. Muchos ya dan por sentado que para ese momento, ya sabremos si ha llegado el momento o no de ver una nueva versión de "Sálvame" fuera de Telecinco.

La promoción

Finalmente, la nueva productora ha lanzado varios vídeos en los que se ve a antiguos directos de Mediaset, como Paolo Vasile o rostros del antiguo Sálvame, de la talla de Belén Esteban o María Patiño, mandar un mensaje de apoyo a los compañeros y lo que parece ser que será su vuelta la primera línea. Además, otro de los rostros que ha tenido su propio vídeo ha sido la propia Rocío Carrasco, con un mensaje de lo más llamativo.

"Fabricantes, no hay camino. Se hace camino al fabricar. Al fabricar cosas como ilusiones, como proyectos y, además, es lo que mejor se os da. Así que bienvenidos. Bienvenidos al medio, que siempre fue el vuestro. Y no quiero que se me olvide una cosa. Calentad, que salimos".

Un mensaje que ha sido de los más criticados por los internautas, achacando a Rocío Carrasco la culpa de la debacle en audiencia delos programas de la antigua La Fábrica de la Tele, con la posterior oleada de cancelaciones que se produjo.

"Os derrumbó el chiringuito y la volvéis a contratar? Pero no veis que casi nadie puede estar a favor de una mujer que no sabe nada de su hijo". "A ver si os destroza el chiringuito otra vez vuestra querida Rocío."