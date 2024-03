La llegada de borrascas atlánticas provocará a partir de este jueves, 7 de marzo, precipitaciones generalizadas, con nevadas no sólo en zonas de montaña, así como vientos intensos y un descenso de las temperaturas, según ha detallado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, que ha precisado que el país está "a las puertas de un cambio de tiempo importante".

De este modo, ha indicado que la llegada de borrascas atlánticas en la segunda mitad de esta semana darán lugar a lluvias "generalizadas y abundantes" en amplias zonas de España, además de un descenso de las temperaturas y rachas fuertes de viento, así como nevadas en zonas de montaña que, de cara al sábado, podrían aparecer también en zonas bajas, especialmente en la mitad norte.

Este jueves las temperaturas diurnas descenderán, sobre todo en la mitad oeste del territorio, al entrar por esa zona una masa de aire frío que provocará una bajada de las temperaturas diurnas en el oeste de la Península, aunque "subirán un poquito todavía en zonas del este", según el portavoz.

"El viernes será un día, de nuevo, con tiempo inestable", ha añadido Del Campo, por la llegada de una masa de aire frío que el día anterior ha entrado por el oeste y que se irá desplazando hacia el este del país. En la mitad oriental de la Península se espera una "acusada bajada de las temperaturas", de entre 6 y 8ºC con respecto al día anterior.

Además, seguirán las precipitas generalizadas en la Península, salvo en el sureste del país. Las lluvias más abundantes del viernes, sin descartar que localmente puedan ir acompañadas de tormenta, de nuevo se registrarán en el oeste, sobre todo en Galicia, sur de Castilla y León, norte de Extremadura, oeste de Andalucía, así como en las montañas del norte de Aragón y de Cataluña, donde se esperan nevadas.

Es poco probable que llueva en el archipiélago balear pero, en caso de hacerlo, las lluvias irían acompañadas de barro al haber polvo de suspensión sobre el archipiélago.

En cuanto a la nieve, dado que el viernes bajarán las temperaturas, la cota estará entre los 800 y 1.00 metros en el norte y centro de la Península. El portavoz no descarta que, ese día, "ya sobre todo por la tarde", no se descarta que pueda nevar "en algunos puntos del interior de la mitad norte, no sólo en zonas de montaña, sino en puntos de meseta". La cota de nieve se situará entre los 1.300 y los 1.500 metros en Andalucía, con vientos intensos en zonas de montaña.

Nueva borrasca el sábado

El sábado 9 de marzo "será probablemente la jornada más adversa de este episodio", según el portavoz, por "la llegada de una nueva y profunda borrasca atlántica, acompañada también de aire frío, que dará lugar a lluvias generalizadas, y nevadas no sólo en montañas, sino también en zonas a menor altitud".

La borrasca también dejará vientos intensos, con precipitaciones generalizadas, más abundantes en Galicia, oeste del Sistema Central y amplias zonas del este de Andalucía, este de Castilla-La Mancha, así como en el norte de Aragón y de Cataluña. En estas zonas se esperan precipitaciones "intensas, fuertes y persistentes", que estarán "acompañadas de tormenta".

Además, a lo largo del día, la cota de nieve irá bajando hasta situarse entre los 600 y 800 metros en la mitad norte, en torno a unos 800 metros en la zona centro y alrededor de 900 a 1.200 metros en la mitad sur. En las montañas podrá nevar también en zonas más bajas, especialmente en el interior de Galicia, de la meseta norte y este de Castilla La Mancha.

En cuanto al viento, soplará con intensidad en zonas costeras y de montaña y las temperaturas bajarán "un poco más". Por todo ello, el portavoz ha indicado que las jornadas del viernes y el sábado serán "frías y desapacibles".

El fenómeno Jorge Rey

Jorge Rey, el joven burgalés de 17 años aficionado a la meteorología, asegura que "llegan unos días de inestabilidad en la atmósfera. Las lluvias llegarán a toda España, aunque las Islas Canarias sufrirán débiles precipitaciones, así como en Valencia o Murcia. Pero precaución, sigan atentamente los pronósticos de sus localidades ante el riesgo por los fuertes vientos e incluso fuertes lluvias y nevadas".

Pero, ¿quién es Jorge Rey? Este burgalés saltó a la fama nacional tras acertar la llegada de la borrasca Filomena, que dejó fuertes nevadas, sobre todo en Madrid, quedando la ciudad prácticamente incomunicada y convirtiendo sus calles en pistas de esquí improvisadas. Jorge Rey asegura que desde pequeño ha tenido como afición la meteorología, y que fueron sus mayores quienes le enseñaron a comprende cómo funciona el tiempo esegún la tradición campestre, haciendo caso de las cabañuelas o las migraciones de diefrentes aves que van y vuelven a la Península.