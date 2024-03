La verdad sobre la boda de Tamara Falcó: "Un 60% de los invitados de la boda no nos regaló"

Casi un año después de la boda entre Íñigo Onieva y Tamara Falcó, una de las más seguidas del 2023, siguen saliendo a la luz nuevos datos sobre el enlace. En esta ocasión, la información que se ha dado a conocer no se debe a una filtración o a un rumor, sino a unas declaraciones de la propia Tamara Falcó. La marquesa de Griñón fue una de las invitadas a Martínez y Hermanos, el programa de humor presentado por Dani Martínez y que está asentándose en la programación de Cuatro, después de dar los primeros pasos en Movistar Plus+.

La hija de Isabel Preysler estuvo junto al expresidente de la Federación española de baloncesto, Jorge Garbajosa, y por la flamante ganadora de Operación Triunfo, Naiara. Pese a los diversos perfiles, la charla fue bastante distendida y la relación entre Naiara y Tamara, dos personas completamente distintas, dejó varios momentos graciosos. Martínez y Hermanos no solo destaca por sus chistes y el humor, también suele tener momentos en los que se desvelan cosas privadas de los invitados.

Precisamente, Tamara sacó a la luz una noticia muy sorprendente de la boda. En un enlace al que acudieron muchas personas destacadas y con grandes patrimonios, la marquesa confesó que más de la mitad de los invitados no les hizo ningún regalo. "Hubo un 60% de la boda que no nos regaló", mencionó de forma rotunda. "Del 40% restante, muchos mandaron regalos, y como eran días de mucho ajetreo en casa, había mucho jaleo, y hay algunos que no encuentro. Por ejemplo, un cuadro grande, no entiendo".

Tamara también afirmó que había perdido algunos regalos, que no había tirado o regalado nada de lo que le habían dado en la boda y que a la gente le gusta regalar una misma cosa: vajillas. "He tenido que habilitar un espacio en el garaje para poder poner todos los regalos. A la gente le encanta regalarte vajillas. De diario tengo sitio para una vajilla y, entonces, tengo muchas vajillas, pero algún día tendré una casa gigante donde ponga todas estas cosas".

La relación de Íñigo y Tamara

La relación de Íñigo Onieva y Tamara Falcó ha estado desde el primer momento en el punto de vista, tanto del mundo del corazón, como de los seguidores de ambos que quieren conocer las intimidades de la pareja. Ambos se casaron hace pocos meses, pero no sin antes atravesar una fuerte crisis que hizo que la boda se tambalease. Como si estuviese todo planeado, salió a la luz un video de Íñigo Onieva besando a otra mujer en un festival.

La reacción de Tamara Falcó no se hizo esperar y buena no fue. En cada intervención en público parecía que el enfado de la Marquesa de Griñón con el que era su prometido iba en aumento. Sin embargo, de un día para otro, parece que se calmaron las aguas y de una boda ya cancelada surgió otra, que se presentaba con más expectación aún.

En estos meses de matrimonio la situación parece ser que tampoco se ha calmado mucho. Son varios los rumores que los acusan de discusiones, distanciamiento o que la relación es una tapadera, pero tanto ellos como el entorno familiar no paran de salir a desmentir las acusaciones. También se ha dicho que, en más de una ocasión, Tamara ha dormido fuera de casa, concretamente en casa de su madre.