Todo lo que rodea la relación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva es siempre noticia. Desde que en los inicios del noviazgo salieran a la luz los rumores de infidelidad por parte del empresario a la marquesa de Griñón y tras la célebre frase de la hija de Isabel Preysler, esas palabras que ya son historia del papel couche, "me da igual que hayan ha sido 6 segundos o un nanonsegundo en el metaverso". Se desataba así una polémica que parecía que no iba a acabar bien y que rompería los planes de boda de la pareja, que estaba prometida.

Finalmente, ambos firmaron la paz y volvieron a apostar por su amor, un sentimiento que celebraron boda mediante y a la que acudió la flor y nata del famoseo patrio. Un enlace celebrado el pasado 8 de julio y que fue ampliamente seguido por la prensa especializada.

Unos cuantos meses después de darse el 'sí quiero', la pareja ya ha disfrutado de sus primeras navidades como marido y mujer. Unos días en familia que la pareja disfrutó en Suiza esquiando y con una excursión de raquetas. Una experiencia que la aristócrata compartió con sus compañeros de El Hormiguero.

Precisamente fue en El Hormiguero donde también contó cómo es parte de ese día a día que vive con el empresario, en concreto habló de cómo son sus discusiones de pareja.

"Me desgasto"

Este jueves en El Hormiguero, el presentador dio paso a la tertulia de actualidad con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val.

El conductor del programa comenzó la charla destacando el poco seguimiento que tienen temas que hasta hace poco centraban los programas informativos como la guerra de Ucrania.

"Hay noticias de verdad y noticias de mentira", aseguró Motos. "No diría de mentira lo que hay es que creo que hay noticias que pueden estar engordadas artificialmente", comentó la periodista.

En ese momento, Falcó saltó: "Hay noticias de mentira", momento que sirvió para que el presentador le preguntara de una forma sutil por los rumores de crisis con Íñigo Onieva.

"Yo he tenido prensa toda la semana, en casa de mi madre, y me observan desde la calle. Eso debería estar prohibido". Falcó admitió que, pese a que podría denunciar, "a ver cómo lo pruebo, una denuncia que tarda 15 años, y mientras tanto yo me desgasto".