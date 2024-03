La soledad de Julián Contreras: nadie quiere hablar con él en su canal.

La vida de Julián Contreras es como una montaña rusa. Pese a no cumplir los 40 años, el hijo de Carmina Ordóñez ya tiene mucho vivido a sus espaldas. Desde sus habituales apariciones en televisión, hasta participaciones en realities, el andaluz ha tenido un descenso en su actividad pública, reduciendo sus apariciones cada vez más. Las últimas noticias apuntan a que vive en Cuenca con su padre y está alejado de la televisión, pese a tener alguna que otra oferta.

Después de ser acusado por su casera de Madrid de no pagar el alquiler, Contreras dejó la capital, rumbo a la casa de su padre. Allí, mantiene sus ingresos gracias a su canal de YouTube en el que sube videos y realiza directos. Sus seguidores mantienen el canal a flote gracias a las suscripciones. Cuenta con una buena base de suscriptores con los que mantiene una relación muy cercana. Suele contestar a sus preguntas y estar muy atento a las sugerencias.

Una de las que más se le ha repetido es que llevase a más entrevistados al canal. Contreras entrevistó al artista Maseda y al polémico Roma Gallardo. Su respuesta no pudo ser más clara y es que ha intentado llevar a más gente, pero no han querido ser entrevistados. "Claro que sigo insistiendo, pero no es fácil y cada vez llevo peor las negativas. Pero las llevo peor porque sé por qué son y eso me jode más", confesó Contreras.

"Puede parecer que es una broma, pero os aseguro que cuando escribo la introducción para la persona, es un momento difícil. Es una manera que tengo de agradecer que estén aquí", mencionó, señalando después que había intentado contactar con Samantha Hudson por su expulsión de la campaña de Doritos, pero no tuvo respuesta.

Sus seguidores también han estado muy interesados en su regreso a la televisión, algo que no parece que se vaya a producir. "La mayoría de las cosas son basura y no quiero encontrarme cosas ahí que me revuelvan el estómago, porque yo no tengo más remedio que aguantarme con lo que hagan. No queda otra".

La oferta para ser colaborador

El hijo de Carmina Ordóñez ha sido noticia en las últimas semanas por un desahucio que ha sufrido en su piso de Madrid. Después de decirse que había desaparecido del mapa, Julián reapareció de forma sorpresiva en Cuenca, en la casa de su padre. Desde allí mantiene el contacto con sus seguidores a través de Twitch, plataforma que pertenece a Amazon y en la que se realizan directos.

Después de conocer todos los detalles de su nueva vida, los presentadores y colaboradores de Así es la Vida se extrañaban ante el rechazo que han tenido por parte de Julián Contreras. "O Julián tu representante no te informó, que a veces puede pasar. Porque fue el representante quien dijo que no a colaborar en Así es la Vida, que es un programa pequeñito, modesto, pero en el que nos lo pasamos muy bien. Y al final oye, podría estar aquí sentado", explicó Sandra Barneda.

Por los motivos que sean, Julián Contreras habría rechazado la propuesta de formar parte del programa como colaborador. Una oportunidad de reengancharse al ritmo televisivo, pero que ha dejado pasar, optando por la tranquilidad de su nuevo hogar y la libertad de opinar sin barreras en su canal de Twitch.