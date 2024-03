Makoke vista el ginecólogo tras salir a la luz el bombazo: "...era niña"

Poco a poco van saliendo a la luz asperezas y complicidades de los participantes de 'Supervivientes'. Las peleas, los llantos y los enfrentamientos han sido alguno de los protagonistas a pocos días del estreno de esta nueva edición y es así como los concursantes van mostrando las alianzas o las enemistades en cada uno de los equipos, en los que aún queda mucho por convivir. A raíz de las estrategias que han ebullido y los rasgos de personalidad que las figuras han enseñado, los colaboradores de 'Así es la Vida' han hecho un diagnóstico de los concursantes favoritos de cada uno. Makoke, "la tiene difícil" ya que tiene muchas amigas allí y aún no se inclina por ninguna, pero Gema Fernández y Suso Álvarez no han dudado en desvelar a sus favoritos y posible ganador o ganadora.

Makoke ha tenido que vivir duros momentos durante su trabajo como colaboradora en Supervivientes. A pesar de que muchos pensaban que se iban a llevar mal por la amistad que Lorena Morlote tiene con Makoke, Laura Matamoros y la peluquera de los famosos han encajado a las mil maravillas y, desde que ésta fue expulsada el pasado jueves y llegó a 'Playa Limbo' -donde están la influencer y Kiko Jiménez- no han dejado de compartir confidencias. Y tan bien han encajado que incluso han asegurado que están planteándose montar su propio centro de belleza juntas cuando regresen a Madrid.

Un negocio en el que Makoke parece que no será bienvenida, ya que la hija de Kiko Matamoros no se ha olvidado de la exmujer de su padre a pesar de la aventura que está viviendo en Honduras. Y tras dedicarle su salto del helicóptero al grito de '¡Makoke a la calle!', no ha dudado en seguir arremetiendo contra ella, consiguiendo en Lorena una inesperada aliada con la que atacar a la tertuliana.

Laura Matamoros ha señalado una serie de afirmaciones sobre Makoke que han hecho saltar a esta rápidamente en el plató de 'Supervivientes'. Y es que Laura se encontraba junto a sus compañeros de Playa Limbo Kiko Jiménez y Lorena Morlote. Esta última se encontraba diciendo que la colaboradora de 'SV' le llama más de una vez para saber cómo están sus niños, por si necesita algún tipo de ayuda. En ese momento, Laura Matamoros ha intervenido para decir lo siguiente: "Como cuide a tus hijos como me cuidó a mí cuando estuve en su casa, que me hacía hacer la compra...". La tercera hija de Kiko Matamoros y Marian Flores les preguntaba entonces si eso no se lo había contado y se ha lanzado a explicarlo, tanto que ha parado el masaje que le estaba haciendo Morlote para dar todo lujo de detalles.

"Cuando era niña mi padre tenía una interna en casa. Y a la chica le dijo que no me hiciese ni la comida ni la cama ni la lavandería. Y yo era la que lo tenía que hacer. Te lo juro por mis hijos. Como dejes a cargo a tus hijos les saca hasta algo de dinero", ha señalado Matamoros. Morlote ha apuntado que eso no lo sabía, añadiendo que hay gente que cuenta "unas cosas y otras no".