Makoke, muy enfadada tras su sonada ruptura: "No sé por qué”

Laura Matamoros y Lorena Morlote fantasean en ‘Supervivientes’ con montar un negocio juntas. Se trata de una amistad que ha surgido contra todo pronóstico dado que Laura nunca ha tenido buena relación con quien fuera la mujer de su padre, Makoke, y Lorena era íntima amiga suya además de su estilista. Ahora, la colaboradora de 'Así es la vida' reacciona en directo.

A pesar de que muchos pensaban que se iban a llevar mal por la amistad que Lorena Morlote tiene con Makoke, Laura Matamoros y la peluquera de los famosos han encajado a las mil maravillas y, desde que ésta fue expulsada el pasado jueves y llegó a 'Playa Limbo' -donde están la influencer y Kiko Jiménez- no han dejado de compartir confidencias. Y tan bien han encajado que incluso han asegurado que están planteándose montar su propio centro de belleza juntas cuando regresen a Madrid.

Un negocio en el que Makoke parece que no será bienvenida, ya que la hija de Kiko Matamoros no se ha olvidado de la exmujer de su padre a pesar de la aventura que está viviendo en Honduras. Y tras dedicarle su salto del helicóptero al grito de '¡Makoke a la calle!', no ha dudado en seguir arremetiendo contra ella, consiguiendo en Lorena una inesperada aliada con la que atacar a la tertuliana.

Makoke rompe su amistad

Tras verlas en Honduras a la orilla del mar repartiéndose el trabajo de un hipotético negocio conjunto, Makoke se mostraba sonriente: “Estaría muy bien que se hagan socias, lo aplaudo”.

Makoke destacaba que su ya examiga es “una tía súper trabajadora”, ahora tiene la sensación de que hace “buen tándem” con la hija de su exmarido, pero advertía: “Yo no creo que vaya…”

Muchos apostaban por que su amistad durará lo que su paso por ‘Supervivientes’ y Makoke continuaba con su sarcasmo: “¿Por qué eres tan mala, Gema? ¡Piensa en positivo!”

Pero todos están convencidos de que a Lorena y a Laura solo les une una cosa: Makoke. “Yo no tengo por qué unirles, porque en teoría Lorena era mi amiga, ahora de repente es mi enemiga no sé por qué”, decía ella.

“Lo que Makoke une, que no lo separe el hombre o las mujeres”, bromeaba ella aunque reconocía que está deseando que pase algo: “Tengo ganas de encontrármela, tengo ganas de que entre y me mire a la cara”.