Gabriela Guillén comparte un comentado mensaje en el complicado momento de salud de Bertín Osborne: "Yo no perdono a esa persona"

Gabriela Guillén ha abandonado la primera línea mediática. Tras semanas acaparando titulares y contando todos los detalles de su sonada relación con Bertín Osborne, la paraguaya parece haber optado por adoptar un perfil bajo y centrarse en su bebé.

El pequeño , que nacía el pasado 31 de diciembre, fruto de su relación con el presentador, ha sido presentado al entorno más cercano de la fisioterapeuta. Un niño que según su madre, tiene los ojos claros y e pelo rubio.

Mientras, el cantante permanece alejado del foco mediático y lo último que se sabe es que se estaba recuperando de Covid y que su salud no corre peligro, según han ido adelantando sus hijas a los medios de comunicación.

A pesar de que la fisioterapeuta y el presentador no mantienen contacto, la joven ha compartido en Instagram unas especiales palabras sobre el perdón que cobran más importancia en el delicado momento que atraviesa el cantante.

Mensaje en redes

Gabriela Guillén (37 años) lleva varios meses protagonizando titulares tras salir a la luz que estaba embarazada del séptimo hijo de Bertín Osborne (69 años). Desde entonces no han parado de sucederse cruces de reproches, gestos inesperados y duros desplantes que han hecho que su historia haya generado un gran interés mediático. Algo que llegaba a su pico con el nacimiento del pequeño y la casi paralela entrevista del cantante a la revista '¡Hola!' en el que dejaba claro que no iba a ejercer como padre. Ahora, la polémica continua con la demanda de paternidad que la paraguaya habría interpuesto contra el presentador.

Al mismo tiempo, Bertín lleva ya un tiempo alejado de los focos por su estado de salud. Bertín se contagió de COVID-19 hace algunas semanas, provocándole unas secuelas que aún arrastra.

Mientras el presentador de 'Mi casa es la tuya' se encuentra totalmente volcado en su recuperación, Gabriela Guillén ha seguido con su vida. La fisioterapeuta ha acudido a eventos, ha realizado sus recados habituales y ha presentado a su bebé a sus amigos. Lo que no ha hecho es dar más declaraciones al respecto del proceso en que se encuentra con el padre de su hijo. Eso sí, la modelo no duda en compartir reflexiones que le parecen interesantes a través de sus redes sociales. La última ha sido sobre el perdón. En las stories de Instagram, Guillén ha subido un vídeo de la cuenta de la periodista Caterina Valentino que transmite un mensaje muy potente.

"¿Perdonar es lo mismo que olvidar? La respuesta es rotundamente no. Yo perdono, pero no olvido. Y con eso reduzco al máximo la posibilidad de que esa persona me pueda volver a hacer daño", se puede escuchar en la publicación. Además, parece que a Gabriela le ha gustado una de las matizaciones que explica Valentino en el vídeo. "Y no perdono a esa persona por ella. Perdono por mí, porque necesito aligerar el equipaje. Porque para agarrar lo nuevo, yo necesito soltar lo viejo", afirma la periodista.