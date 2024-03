Ion Aramendi habla claro sobre la derrota de los Mozos de Arousa: "Todo en la vida tiene un final"

Los Mozos de Arousa son las auténticas estrellas de Reacción en cadena. Los tres gallegos acumulan cientos de programas en los que acaban todos con el mismo resultado de triunfo. Con más de un millón y medio de euros acumulados van camino de conseguir un premio histórico en la televisión. Por el momento, no parece que les vayan a ganar en un tiempo cercano, por lo que el bote va a seguir subiendo poco a poco.

El propio Ion Aramendi, presentador del programa, reconocer qué gran parte del éxito del concurso ha llegado gracias al grupo gallego. Con el paso de los programas, el público ha ido enganchando con sus éxitos y con su forma de ser y, a estas alturas en las que llevan cientos de programas, todo el mundo está esperando el mismo final, que los gallegos acaben llevándose un bote histórico.

El programa arrancó hace más de un año con la ilusión de un presentador que defendió el formato ante la directiva de Mediaset. "Recuerdo que lo único que pedía era paciencia porque ya lo había vivido en El Cazador. Todos los programas, y más concretamente los concursos, necesitan un tiempo para asentarse en la parrilla porque requieren que los entiendas. Mediaset se comportó de manera brillante en este sentido y ha dado la paciencia que necesitaba en el proyecto. Les dije a los jefes que nos dieran un año para darles resultados; lo dije lanzándome a la piscina porque al final no es más que una intuición personal, pero así ha sido: tras poco más de un año, estamos consiguiendo resultados extraordinarios y todavía hay un potencial de mejora brutal.

El pronóstico de Ion Aramendi sobre el final de los Mozos de Arousa

Ion Aramendi también ha tenido unas palabras para los Mozos de Arousa, ha los que les ha cogido un especial cariño. "Estamos encantados con la participación de los Mozos". No obstante, el presentador ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a sus seguidores, avisando de lo que puede suceder en un futuro. "Los formatos están por encima de los presentadores y los concursantes. Estoy encantadísimo con los Mozos, pero creo que tarde o temprano llegará un equipo que les gane".

Es cierto que su participación no se puede alargar eternamente y que, en algún momento, acabarán por sucumbir ante otro equipo. Sin embargo, ese teórico futuro todavía se ve muy lejano, ya que no parece que los Mozos de Arousa vayan a levantar el pie del acelerador. "No sabemos cuándo ni cómo, pero todo en la vida tiene un principio y un final", señaló el presentador.

Para los seguidores del programa también mandó un mensaje de optimismo y se muestra preparado para los retos que está planteando el concurso, el cual sigue llenando horas en la parrilla televisiva de Telecinco. "Ellos siguen demostrando que son prácticamente imbatibles, pero los equipos cada vez se entrenan mejor y llegará el que los venza. Nosotros seguiremos creyendo en este formato, que seguirá enganchando a cada vez más audiencia".