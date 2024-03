Luis de Lama vuelve a Pasapalabra: el concursante sorprende con su último anuncio tras la Noche de Campeones

Quién no quisiera tener una oportunidad para hacerse millonario en Pasapalabra... y ya si son dos, mejor que mejor. Son muy pocos los concursantes que consiguen una oportunidad para enfrentarse al rosco o, aunque sea, intentar hacerse un hueco en una de las sillas.

El proceso es largo y requiere de un talento que además debe enlazarse con la suerte de que uno de los concursantes habituales tenga un mal día y pierda en la silla azul. Sin embargo, de la larga lista de concursantes que pasan por el programa de Antena 3, hay algunos que incluso se han colado en la historia del concurso.

Luis de Lama fue uno de estos afortunados que demostró durante 84 programas un derroche increíble de conocimiento. Sin embargo, lamentablemente no pudo conquistar el bote y parece que esta espina se le ha quedado clavada. Tanto es así que estas navidades intentó cobrarse la revancha en la 'Noche de Campeones' con rivales de la talla de Orestes Barbero, el cual finalmente se proclamó vencedor.

Otra oportunidad

Luis de Lama parece querer más. Lo ha demostrado presentando su candidatura para el regreso a la televisión del mítico concurso 'Quién quiere ser millonario' y, esta vez, con su guiño directo a Pasapalabra.

El exconcursante respondía a una publicación de X -antigua Twitter- acerca de su regreso a un concurso que decía lo siguiente: "El nuevo reto de Luis de Lama , exconcursante de Pasapalabra, en un concurso de Atresmedia: 'He dejado las palabras por el momento".

De Lama fue bien claro en su respuesta: "A ver, ex ex no lo llamaría yo, sería más una interrupción temporal de la convivencia, pero porque vosotros queréis, que yo sigo enamorado hasta la trancas. Si tú me dices ven, lo dejo todo...".