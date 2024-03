Una concursante de La isla de las tentaciones carga duramente contra esta presentadora de Telecinco: "Prima, no te conozco y qué asco te tengo ya"

Si algo consigue La isla de las tentaciones es no dejar indiferente a nadie. Es lo que ha pasado con María Verdoy, presentadora de Socialité, quien no se cortaba al opinar sobre una de las parejas más polémicas y efímeras del reality. La formada por Andrea Bueno y Álvaro Álvarez. Poco aguantaron ambos en el concurso, pero los momentazos que dejaron son ya historia de La isla más famosa de la televisión.

Una turbulenta relación que saltaba por los aires con una hoguera de confrontación que la joven pedía a Sandra Barneda para verse las caras con su todavía novio y pedirle explicaciones.

A pesar de salir por separado, ahora se ha sabido que ambos decidieron darse una oportunidad al regresar a España aunque una vez más todo volvió a saltar por los aires y, a día de hoy no siguen juntos.

Muchos fueron los comentarios que la joven recibió en redes por sus desmesuradas reacciones y ataques de celos y la presentadora de Socialité no se quedó atrás y opinaba el pasado domingo sobre la complicada relación que ambos tuvieron en el reality. Esto no parece haber sentado bien a Andrea, quien no ha dudado en arremeter con todo tipo de descalificativos hacia la periodista.

"Lo más tóxico que he visto"

El pasado domingo 'Socialité' emitía un reportaje sobre la pareja formada por Álvaro Álvarez y Andrea Bueno, dos de los participantes de la última edición de 'La isla de las tentaciones'. En el vídeo, el programa lanzaba la posibilidad de que Andrea y Álvaro hubiesen retomado su historia, algo a lo que nuestra presentadora, María Verdoy, reaccionó:

"Es lo más tóxico que he visto nunca. Ellos no son conscientes de esa toxicidad y eso es lo que define una relación tóxica. Ella le anula completamente y él sigue, y sigue. De verdad, si veis algo así, lo más mínimo, cerca de vosotros, huid de ahí. Que sirva de algo ver estas relaciones en televisión".

La reacción de Andrea no se hizo esperar y a través de sus redes sociales atacó duramente y con insultos a la conductora del programa del fin de semana, refiriéndose a ella (entre otras lindezas) como "cara espárrago":

"Prima, no te conozco y qué asco te tengo ya, ¿que yo le anulo? Pero vamos a ver, cara de espárrago, te tendría que dar vergüenza, que eres más vieja que un saco de gnomos, tía, hablando sin saber. Esa ya tiene el higo negro para estar hablando tonterías. No es una niña, siendo presentadora tendría que ser un poco más neutra, con esa boca pestes, criticando lo primero que se le pasa, si no sabes, no hables".

La presentadora, con mucha calma y con un gran sentido del humor, ha respondido a la concursante de 'La isla de las tentaciones' a la vez que se comía un espárrago:

"Andrea, tengo una pregunta para ti: ¿te refieres a espárragos blancos o verdes? Imagino que a los verdes porque me has puesto verde, quizá no lo acabo de entender porque soy muy mayor, pero puede que sea por eso por lo que entiendo lo que es la toxicidad... y a mucha honra. Aunque sí que tengo que reconocer que he aprendido mucho vocabulario contigo, ¡cara espárrago', 'higo negro'...".