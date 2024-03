El polémico ataque a Ángel Cristo Jr. en Supervivientes: "De denuncia"

Supervivientes ha echado a andar con fuerza en su última edición. Ya ha habido enfrentamientos, abandonos voluntarios y forzosos, nuevas incorporaciones... Los concursantes se están poniendo al límite en lo físico y en lo psicológico, y se está notando. Uno de los integrantes del elenco del reality de Telecinco ya se ha erigido como uno de los favoritos: Ángel Cristo Jr.

Su actuación y su vinculación familiar al archiconocido empresario circense hace que Ángel Cristo Jr. esté en boca de muchos, pero en algunos casos no precisamente para bien.

Las iras se han desatado a raíz del comentario de un telespectador en redes, juzgando a Ángel Cristo Jr. por su mirada y vinculándolo por ello directamente al turbio pasado de su padre relacionado con la violencia de género. Un prejuzgamiento nada sensato que ha desatado las críticas de muchos otros telespectadores.

Lo cierto es que Bárbara Rey ha relatado en numerosas ocasiones los supuestos maltratos a los que le sometía Ángel Cristo. Y también es verdad que su hijo, Ángel Cristo Jr. , ahora en Supervivientes, se ha visto afectado por este mismo asunto. Pero no es menos cierto que hasta ahora no solo no ha sido condenado, sino que se vio absuelto de la denuncia de su expareja.

Es por esa razón que un comentario más que atrevido ha levantado mucha polémica en X, antigua Twitter. "Tiene la cara que tenía el padre y todos sabemos lo que era el padre", ha escrito un seguidor de Supervivientes comentando un vídeo en el que aparece Ángel Cristo Jr. en Supervivientes.

A partir de ahí, no se han hecho esperar las respuestas de otros seguidores indignados del programa. "De denuncia lo que pones", le han señalado. Muchos critican el hecho de que se vincule a Ángel Cristo Jr. con los episodios violentos con los que se ha relacionado a su padre sin pruebas y sin condena alguna.

Estos han sido algunos de los comentarios a la controvertida publicación del telespectador de Supervivientes:

¿Qué cara tenía el padre? ¿Qué cara tiene él? Sé valiente

Qué triste que acuses de maltratador a una persona por una victoria en un juego. Por cierto, como te dicen: sé valiente y llámale a las cosas por su nombre, a ver si con suerte te demandan.

Igual también hay que juzgarte a ti por la cara que tienes, o qué

¿Acaso tú conociste a su padre? ¿Sabes cómo fue la vida del padre? Si no sabes, no puedes hacer ese comentario tan sucio .

Lo que parece claro es que Ángel Cristo Jr. es una figura que levanta mucha expectación y curiosidad en Supervivientes, lo cual le hace convertirse en uno de los favoritos para ganar.