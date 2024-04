La esperada reacción de Carmen Borrego a la separación: "Está sufriendo"

Carmen Borrego ha sido obligada por los médicos de Supervivientes abandonar el reality. Tras semanas apartada de sus compañeros de concurso por los altos sus problemas de salud, finalmente, la hermana de Terelu Campos deberá poner rumbo a España y abandonar Honduras. Aquí le esperan unos cuantos frentes abiertos, uno de los más complicados y que la colaboradora de televisión puede que ni se espere es la separación de su hijo José María Alamoguera de su mujer, Paola Olmedo, con la que no llegó a estar casado ni dos años.

A esto se suma la polémica relación que su sobrina Alejandra Rubio mantiene con Carlo Costanzia y la soledad de su hermana Terelu, que fue vista pasando su Semana Santa más amarga con la notable ausencia de su madre, la desaparecida María Teresa Campos.

Aunque sin duda, el momento más complicado de Borrego en Supervivientes estaba por llegar. Enterarse de la separación de su hijo en directo durante el puente de las emociones ha acabado con la concursante rota y llorando a lágrima viva al enterarse de la noticia.

"¿Esto es verdad?", preguntaba incrédula a Sandra Barneda, que no podía más que confirmar la información desde plató.

Carmen Borrego descubre la verdadera situación de su hijo

Carmen Borrego ha descubierto algo durante 'el puente de las emociones' que no se esperaba para nada. Y es que recordemos que el hijo de la ya exconcursante de 'Supervivientes' José María se ha separado de Paola. Pues bien, durante la emisión de 'Supervivientes: Conexión Honduras' se ha enterado absolutamente de todo. "¿Esto es verdad?", preguntaba Borrego al leer la noticia ella misma de primera mano y mirar a cámara incrédula. "No me lo puedo creer", añadía.

Posteriormente, la colaboradora de Telecinco no paraba de preguntar qué había pasado. "Cuando vine estaban muy bien. Todo estaba correcto. Pensé que José María era y había sido muy feliz. No sé qué ha ocurrido. Para mí es una noticia devastadora y muy mala", ha comentado. Además, señalaba estar segura de que su hijo "está sufriendo".

Y es que Carmen Borrego, previamente a conocer esta noticia, ya estaba dedicando unas bonitas palabras a su hijo asegurando que le echaba de menos y que quería estar cerca suya. "¿Qué ha pasado?", decía Carmen Borrego entre lágrimas. Sandra Barneda ha apuntado que esta noticia causó mucho revuelo y que así se quedó mucha gente: "La separación de tu hijo se ha comentado en muchos medios y programas de televisión".

"Necesito verte y abrazarte"

A su vez, Carmen ha subrayado que le preocupa cómo está su hijo y Paola: "No deja de ser la madre de mi nieto. Si necesita algo de mí lo tendrá. Solo pido que hagan las cosas bien con su hijo. Ese bombón que han traído al mundo que es mi nieto. Quiero decirte José María que necesito verte y abrazarte cuanto antes. No me lo imaginaba. Hasta que no hable con mi hijo no me lo voy a creer".

Carmen ha añadido además que quiere tener información directa de ellos para ya entonces opinar sobre esto: "Lo mejor que puedo hacer es esperar". Por último, ha querido decir que no se lo imaginaba para nada esto: "Fui a despedirme de ellos antes de venir al programa y nunca les noté nada. Nunca le he visto preocupado ni mal. Y le digo a mi hijo que estoy aquí. Si en mi mano está ayudarle a algo que cuente con ello".

Una Carmen Borrego que ha tenido un programa lleno de emociones intensas y sorpresas inesperadas, además de momentos angustiosos, como cuando ha llegado a Playa Limbo y se negaba a bajar de la lancha.