Lluvia de críticas a Alejandra Rubio por tatuarse estas palabras tras su encontronazo con la prensa: "Qué cosa más absurda y ridícula"

La relación de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio sigue dando que hablará. Tras protagonizar un encontronazo con los reporteros que se encargan de seguir el día a día de la pareja, ahora Carlo ha vuelto a acaparar titulares de nuevo por un incidente con los periodistas.

Pero no solo de incidentes con los reporteros vive esta flemante pareja. Un baño en la playa en ropa interior y ahora un nuevo tatuaje de la nieta de María Teresa Campos son las dos últmas polémicas de Costanzia y Rubio.

A la influencer le han llovido todo tipo de comentarios al subir a redes su último tatuaje. Un frase en línea fina en la que se lee: "Tostadas con tomate, un café y un piti". Unas inocentes palabras que han levantado ampollas entre sus seguidores, que no han dudado en opinar abiertamente sobre el último trazo que la influencer ha plasmado en su piel.

Lluvia de críticas

Ya sea en televisión o frente a la prensa, Alejandra Rubio nunca tiene reparos en mostrarse muy natural, aunque eso levante ampollas. Eso se puede ver en Instagram, donde, publique lo publique, recibe comentarios muy diversos. Y así se ha podido ver en su última publicación, donde ha enseñado su último y peculiar tatuaje que no ha gustado a todos.

La hija de Terelu Campos compartió este domingo una galería de fotos en la que aparecen imágenes de momentos recientes que ha vivido: desde un anochecer hasta un vídeo soplando las velas de su 24 cumpleaños -el pasado 24 de marzo-, pasando por una instantánea junto a la perra de Carlo Costanzia.

Pero en la primera foto enseñó su nuevo tatuaje, una frase pequeñita en el hombro en la que pone "Tostadas con tomate, un café y un piti". Con esta curiosa oración, ha dejado sorprendidos a sus más de 290.000 seguidores, que no han dudado en mostrar su opinión en comentarios.

"Será broma, ¿no?", "¿En serio te has tatuado eso?", "No me gusta, parece de coña" o "Qué cosa más absurda y ridícula" son algunos de los mensajes en contra que ha recibido.