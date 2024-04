Polémica por la nulidad matrimonial de Rocío Carrasco: "La vida poco decente que su madre tuvo durante el parto”

Bombazo en el mundo rosa. Rociíto se casa. Lo anuncia ella misma por todo lo alto en la portada de " Lecturas. Rocío Carrasco Mohedano, hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco, lo tiene claro después de 25 años de relación con Fidel Albiac.

La boda será por la iglesia y la forma de celebrar el aniversario de plata de la relación que ambos mantienen y que nadie puede negar que no sea sólida.

Así fue la polémica nulidad de su matrimonio con Antonio David

Durante la emisión de la polémica docuserie de Telecinco, "Rocío, contar la verdad para seguir viva", la hija de Rocío Jurado narró diferentes episodios de su vida con su ex marido y padre de sus dos hijos, Antonio David Flores.

Uno de los episodios que narró fue cómo fue el momento de firmar la nulidad matrimonial. Uno de los argumentos que Rocío dio para pedir la nulidad eclesiástica es algo de lo que no había hablado hasta ahora: un episodio ocurrido durante la convivencia conyugal en el que, estando ella embarazada, Antonio David le pedía que abortara.

Su tío, Juan de la Rosa, declaró ante el Tribunal de la Rota y, para apoyar la petición de su sobrina, contó el día en el que vio a Antonio David durmiendo en el coche frente a su casa y desde donde le habló de “los pechos” que varias señoritas “le habían puesto delante”. Rocío Jurado también declaró a favor de su hija, añadiendo que Antonio David era un hombre “agresivo”.

Por parte de Antonio David, uno de sus testigos era su madre, Luisa Carrasco, que hizo estas brutales declaraciones en contra de Rocío: “Es cierto que mi segundo nieto nació con ciertos problemas, achacables a la vida poco decente que su madre tuvo durante el parto”, declaró frente al Tribunal de la Rota y añadió: “Lo que puede decir es que el padre de ella murió de un infarto y mi marido lleva dos años con Alzheimer por culpa de la vida desarreglada de Rocío”, se cuenta en la docuserie que emitió Telecinco.

Polémica con la nieta de Rocío Jurado

En 2001, el mismo año en el que murió su padre, tan doloroso para ella, Antonio David Flores pidió la custodia de sus dos hijos, Rocío y David Flores, y exigió que se le hiciera a la madre (y a él) un informe psicosocial, que se realizó en la Audiencia Provincial, y al que también acudieron los dos niños pequeños.

El informe pericial del psicólogo que analizó a Rocío Carrasco decía que era una madre responsable que atendía y vigilaba a sus hijos y que estaba “preocupada” por lo que sus hijos “pudieran oír” de ella y de su padre cuando se hicieran mayores. De Rocío Flores, que en ese momento tenía 5 años, el psicólogo decía que era una niña “querida”, que se identificaba con su madre y que no quería que nadie “la separa de ella”, pero también se identificaban en ella algunos signos de ansiedad que Rocío Carrasco define como “la semilla del mal”.

Esa ansiedad salió a la luz la noche en la que, según esta madre, todo “empezó a cambiar”: “Yo empiezo a notar, cuando Rocío y David volvían de estar con su padre el fin de semana, que la niña salía al pasillo por las noches y empezaba a chillar. Gritaba: “¡Mamá, mamá! ¿Dónde estás? Y yo la cogía y me metía con ella en la cama”, ha empezado a contar.

"Una de las noches- ha seguido contando - Rocío me pidió dormir con su hermano en la habitación y yo les dejé 15 minutos juntos. Cuando fui a pagar la luz, me dijo que no la apagara, ni cerrara la puerta y me senté con ella a los pies de la cama y le pregunté que qué le pasaba. Ella me dijo: “Mamá, es que papá me ha dicho que, cuando tú me acuestas, Fidel y tú os vais de casa y nos dejáis solos". Cuando salí de la habitación me puse a llorar como nunca en mi vida porque me parecía una crueldad decirle eso a una niña de 5 años, de una crueldad supina, cuando los niños pequeños tienen tanto miedo a la noche. Ahí empecé a notar que todo estaba cambiando", ha contado, como si fuera un cuento de terror, Rocío Carrasco.