Carmen Borrego se separa de su marido tras su llegada de Supervivientes: "Si necesita la ayuda de un profesional que no lo dude y pida ayuda"

Continúan las reacciones a la exclusiva que el hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera, y su todavía mujer Paola Olmedo han concedido a la revista 'Semana' tras su separación cargando duramente contra la hija de María Teresa Campos, a la que señalan como la culpable de su ruptura.

Mientras la colaboradora continúa aislada tras su abandono de 'Supervivientes 2024' y no será hasta esta noche cuando se entere en directo durante la gala presentada por Jorge Javier Vázquez del inesperado y tremendo ataque de su hijo, Bárbara Rey no ha dudado en mostrar su apoyo a Carmen y comparar sus situaciones, ya que su hijo Ángel Cristo Jr. también arremetió contra ella vía exclusiva hace varios meses.

María González Falcó

"Me parece terrible. Yo no puedo entender que los hijos por los cuales hemos hecho todo, y nos hemos sacrificado, hemos trabajado tanto para que no les faltase de nada, parece mentira que nos hagan esas cosas tan terribles y tan duras" ha confesado al periodista Pepe del Real en 'Vamos a ver'.

A pesar de lo complicada que va a ser la vuelta a la realidad de Borrego tras tres semanas en Honduras, Bárbara le ha aconsejado que "sea fuerte, que sea valiente". "Lo va a pasar muy mal, y eso es algo que solo lo sabe el que lo está pasando" como ha reconocido, pero sí ha querido contar su experiencia: "El tiempo pone las cosas en su sitio. Y sino se pone porque él no quiere, que trate de seguir adelante porque no hay más remedio". "Que se refugie en su marido, en su hija, y que si necesita la ayuda de un profesional que no lo dude y pida ayuda" ha concluido.

Separada de su marido

Mientras Carmen Borrego continúa aislada por la organización de 'Supervivientes' tras su abandono y en paradero desconocido tras su llegada ayer a Madrid, su entorno empieza a reaccionar a las durísimas declaraciones de su hijo José María Almoguera y su todavía nuera, Paola Olmedo, en la exclusiva conjunta que han concedido a la revista 'Semana' tras confirmarse su separación.

El joven, hasta ahora en un discreto segundo plano, ha dado un paso al frente para arremeter como nunca contra su madre, a la que señala directamente como una de las culpables del fracaso de su matrimonio. Lejos de quedarse ahí, el sobrino de Terelu le reprocha que vendiese la noticia de su futura paternidad sin consultarle ni a él ni a su mujer, y desvela que si no se hubiese muerto su abuela María Teresa Campos seguiría sin hablarse con su progenitora. Todo apunta a que Carmen se enterará de este inesperado y doloroso ataque de su hijo este jueves en directo en la gala de 'Supervivientes', pero su marido, José Carlos Bernal, ya se ha pronunciado sobre la exclusiva de José María y Paola: "No voy a decir nada de verdad, gracias". "Ya explicará ella todo lo que tiene que explicar porque es lamentable" ha sentenciado rotundo, dejando claro que no le han hecho gracia las declaraciones de la pareja contra la tertuliana.

Revelando que todavía no ha podido hablar con Carmen tras su regreso -confirmando así que sigue completamente aislada-, el marido de la superviviente ha negado los rumores que circulan por redes sociales y que apuntan a que su mujer habría firmado permanecer 3 semanas en Honduras y después volverse sin penalización por parte del programa. "¿Tres semanas de qué? De verdad..." ha afirmado extrañado.