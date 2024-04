Pablo Motos habla alto y claro sobre el fichaje de Broncano por TVE: "Moncloa quiere acabar con El Hormiguero"

El culebrón de estos últimos meses en el ámbito televisivo está siendo el posible fichaje de David Broncano por TVE. El presentador y cómico andaluz es uno de los rostros más conocidos actualmente, siendo artífice del exitoso programa La Resistencia, emitido de lunes a jueves en Movistar Plus+. El programa de entrevistas compite por horario con El Hormiguero, aunque al tratarse de contenido de pago, las cifras no son comparables.

Parecía que el balón estaba en el tejado de Broncano, con una oferta firme y suculenta por parte de la cadena pública. Sin embargo, en los últimos días todo se ha torcido. RTVE anunció una serie de despidos así como ha salido a la luz que las posibles negociaciones que se estaban llevando y la posterior retirada de la oferta. Por lo que parece que el fichaje de Broncano por la cadena pública tendrá que esperar.

Todo el revuelo generado ha llegado hasta El Hormiguero que, ante esta situación, no han podido quedarse al margen del tema y han comentado lo que les parece el posible movimiento de TVE para competir con el programa líder de Atresmedia. En la habitual tertulia de Pablo Motos, junto a Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val, salió el tema a relucir después de una noticia que dio Cristina Pardo.

"Te cuento de lo que sé de oídas. Parece ser que en Moncloa querían poner en RTVE un programa que hiciese la competencia a El Hormiguero y Broncano era un buen candidato", detalló la periodista, sacando el tema a relucir. Pablo Motos reaccionó ante el comentario, no dándole importancia al asunto. "Siempre que hacemos el programa hay alguien en la competencia. Bienvenida sea la competencia, bienvenido Broncano y cada uno ve lo que quiere. No hay nada más democrático que el mando a distancia".

El presentador, además, quiso lanzar un mensaje de apoyo a RTVE y sus trabajadores, ante todo tipo de informaciones que han aparecido los últimos días. "Los trabajadores de RTVE deben estar viendo cómo están ridiculizando el prestigio de una cadena extraordinaria con profesionales extraordinarios y con mucho equilibrio".

El más crítico con este asunto fue Juan del Val. Acostumbrado a ser muy firme con sus declaraciones, el guionista habló alto y claro. "El problema es que Moncloa quiera acabar con Pablo Motos. Es algo que nos haría pensar en el nivel democrático que tenemos ahora. Esto no se tiene que decidir. Hay muchas cosas más para decidir que hacer una maniobra con un contrato con unas condiciones nunca vistas hasta ahora para hacer daño a este problema".

Unas afirmaciones muy fuertes y antes las que Pablo Motos no quiso saber nada más. El presentador, rápidamente, dejó el tema al lado, zanjando que no quería hablar de eso. "Me siento muy incómodo hablando de este tema y voy a cambiar".