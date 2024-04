El comentario que se le ha escapado a Alba Carrillo sobre la boda de Martínez-Almeida y Teresa Urquijo: "Absolutamente abrumado".

Todas las miradas se dirigían este fin de semana a la iglesia de San Francisco de Borja en la madrileña calle de Serrano. Allí José Luis Martínez-Almeida contrajo matrimonio con Teresa Urquijo en un enlace al que estaban invitados diversas personalidades del mundo político, monárquico, deportivo...

Un enlace que pocos medios se han dejado sin cubrir, incluso los ha habido que han realizado programas especiales para cubrir la llegada y salida de la iglesia. Ese fue el caso de TVE que, a través del programa D Corazón, presentado por Jordi González y Anne Igartiburu, no perdieron atención de lo que sucedía en la boda y podían captar las cámaras.

Entre el grupo de colaboradores estaba Alba Carrillo que quiso compartir una anécdota que le sucedió en un restaurante en el que coincidió con el alcalde del Ayuntamiento de Madrid. En esa ocasión, la modelo aseguró no haber visto algo así en su vida y le sorprendió la reacción de los allí presentes.

"Yo viví una anécdota con él en un restaurante. Él llega, está en una mesa y, cuando se va a marchar, empieza todo el restaurante a aplaudirle. No me había pasado eso en la vida con nadie y él estaba absolutamente abrumado", explicó Carrillo, que se quedó con cómo la gente aplaudía al alcalde, cuando no lo había visto hacer con nadie antes.

"Es muy querido", fue la conclusión de Euprepio Padula, compañero de tertulia de Alba Carrillo y que mucha gente puede compartir. Sin embargo, la propia colaboradora tuvo un descuido al no saber que su micro seguía abierto. Todo el mundo pudo escuchar lo que dijo, quedando al descubierto. "Bueno, eso es el termómetro de cómo está este país porque yo no le aplaudiría", sentenció la modelo.

Ante el error nadie reaccionó para intentar taparlo o hacerlo olvidar, sino todo lo contrario. Jordi González añadió un comentario con ironía para rebajar el tono. "O el barrio en el que está ese restaurante", una contestación con la que se zanjó este tema que se ha querido evitar, pero que las cámaras y los micrófonos lograron captar.