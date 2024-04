Carmen Borrego desenmascara a Paola Olmedo y carga contra su hijo: "Su mujer sí ha hablado mal de mí"

Carmen Borrego ya se ha enfrentado a todos los frentes abiertos que le esperaban al volver de Supervivientes. El anuncio del divorcio de su hijo y su mujer Paola Olmedo pillaba por sorpresa a la hermana de Terelu Campos, que recibía de triste noticia cuando aún estaba en Honduras.

Sin embargo, el golpe más difícil de encajar le estaba esperando en España, concretamente al enterarse de que su hijo y su exnuera habían concedido una incendiaria exclusiva en la que arremetían contra ella y la hacían responsable del acoso que había sufrido la madre de su nieto.

Unas duras palabras que su hermana Terelu fue encargada de transmitirle en su llegada a plató. Lo que no sabían es que los micrófonos también habían captado parte de una conversación privada entre las hermanas y que anoche vio la luz en la gala presentada por Sandra Barneda.

Ahora, se da una paradoja más y es que madre e hijo trabajan en el mismo programa, José María desde el control de Así es la vida y Borrego como colaboradora. Así, la hija de María Teresa Campos ha aprovechado para contar cómo se siente con esta nueva situación y lanzar más de un dardo contra su hijo y su exnuera, Paola Olmedo, de la que afirma que ha "hablado de mí y de mi familia".

"Su mujer sí ha hablado"

Tras su paso por 'Supervivientes', Carmen Borrego ha decidido hablar sobre la situación que la ha mantenido distante de su hijo, José María Almoguera, y su nuera, Paola Olmedo. La hija de María Teresa Campos ha aprovechado su intervención en 'Así es la vida' para abordar los difíciles momentos que ha vivido y sus sentimientos hacia su familia.

"Me imagino que cualquier madre sabrá cuál es mi situación en este momento. Saber que tu hijo está a unos metros y no verle, pues para mí no es agradable. Pero yo creo que las cosas tienen que enfriar. Yo no tengo ningún problema en mirarle a la cara a mi hijo, en saludarle a mi hijo, en mirarle a los ojos. No sé si él lo tendrá conmigo, desde luego yo con él no", comenzaba Borrego.

La hermana de Terelu, afectada, ha querido explicar que no busca complicar la situación con su hijo, pero también señala que él sí la ha puesto en una situación difícil. "Él sí me ha puesto en una situación complicada a mí, pero yo jamás lo he hecho ni voy a hacerlo", enfatiza.

Respecto a la ruptura de su hijo y su nuera, Borrego expresa su desconcierto: "No sé qué ha podido pasar para que Paola y mi hijo hagan esa exclusión. Lo único que sé es lo que yo he vivido en los últimos meses, que había una situación familiar buena, tanto con él como con ella. Yo me he planteado en las últimas horas muchas veces el porqué".

En cuanto a la relación con Paola, Carmen Borrego asegura que siempre ha mantenido una actitud respetuosa: "Yo no he tenido nunca una mala relación con Paola, no es cierto que nosotros volvamos a tener relación". Sobre las acusaciones de que ella llevó a la prensa a su casa, la colaboradora se defiende: "Me sorprende que ahora digan que soy yo la que llevó la prensa a su casa. Ellos saben que no".

Es por ello que contesta a la expareja con sinceridad: "No me pueden recriminar que yo haya hablado de ellos en ningún plató. Yo no fui responsable en ningún momento de aquello que ocurrió. Yo no hablé mal de nadie. Yo no he hablado de la familia de su mujer. Ni voy a hacerlo. No tengo por qué. Su mujer sí ha hablado de mi familia. Su mujer sí ha hablado de mí, pero de todo eso se me hizo responsable a mí. Es difícil entenderlo. Es difícil comértelo. Pero veo que a día de hoy se me sigue haciendo responsable de aquello que ocurrió".

"No tengo ningún problema en sentarme frente a frente ni con mi hijo ni con mi nuera a hablar lo que ellos quieran hablar, tampoco les voy a obligar a hacerlo y espero que por su parte no esperen que se muera alguien de mi familia para hacerlo. O sea, no hay puerta cerrada. No, yo nunca he cerrado la puerta", explica la hija de María Teresa Campos.

Tras defenderse de las acusaciones y desvelar su dolorosa experiencia, Carmen confiesa que se plantea si todo este conflicto estaba "orquestado antes de que me fuese a Honduras". Esta incertidumbre la lleva a preferir no profundizar en el posible trasfondo de la situación: "Tú no puedes obligar a un hijo a que te quiera".

Carmen también expresa su firmeza y autovaloración al afirmar: "Yo soy buena, pero gilipollas no". Además, comparte la dolorosa experiencia de no haber sido informada del nacimiento de su nieto, revelando que "cuando nace mi nieto yo no estoy, no se me avisa, me entero por televisión". Esta situación, en la que le dijeron que el bebé estaba en otro hospital con la aparente intención de excluir su presencia, la sorprende y la lleva a reflexionar: "La intención era que yo no fuese. Creo que era un momento importante en la vida de ellos". Sin embargo, tras tres días, su hijo finalmente se comunica con ella para que pueda conocer a su nieto, dejando entrever una posible reconciliación en medio del conflicto familiar.