María Patiño en tratamiento psicológico para superar su adicción: "He tenido mucho miedo"

La irrupción de Sálvame en la parrilla televisiva supuso un antes y un después en la forma de hacer televisión. Con Jorge Javier Vázquez como maestro de ceremonias, el espacio de las tardes de Telecinco contaba con un elenco de colaboradores de lo más variopinto: desde la incombustible Belén Esteban, el siempre polémico Kiko Matamoros, las Campos o Anabel Pantoja eran algunos de los imprescindibles del programa.

El fin de uno de los programas insignia emitido en Antena 3, ¿Dónde estás, corazón? Supuso el trasvase de algunos de los rostros míticos del espacio de prensa rosa a Telecinco. Gema López, Antonio Montero, Gustavo González, Chelo García Cortés y María Patiño fueron algunos de los cronistas rosa que aterrizaron en la cadena de la competencia hasta convertirse en imprescindibles del programa.

Sin embargo, con el cierre de Sálvame, muchos acabaron en otros espacios televisivos o directamente en el paro. Este ha sido el caso de María Patiño, quien ha confesado el duro golpe que fue para ella y sus compañeros el adiós del programa y la ayuda psicológica que necesitó para superar lo que ella no duda en reconocer como "adicción al trabajo".

Ayuda psicológica

María Patiño (52 años) ha sufrido dos fuertes varapalos en su trabajo en solo unos meses. De la cancelación de 'Sálvame' el pasado mes de junio a ser sustituida de 'Socialité' a comienzos de enero. Dos drásticos cambios tras lo que se ha visto obligada a ponerse en manos de expertos y es que no es fácil gestionar una situación de este calibre. Así lo ha revelado la periodista en el plató de Col.lapse, en TV3, donde junto a Laura Fa ha charlado sobre esta etapa que tanta huella ha dejado en ella. Tras varios meses sin un proyecto televisivo entre manos, Patiño volvía de nuevo a sentir los nervios del directo y lo hacía con el corazón en la mano.

Patiño se ha refugiado en el trabajo, un plano en el que ha sido profundamente feliz, pero que a su vez le ha asestado golpes inesperados. Lejos de anclarse en estos, María dice sentirse en una privilegiada. "Tenía adicción al trabajo, pero la he tenido siempre. He sido muy obsesiva, he tenido mucho miedo a depender de alguien. Pero, claro, al final también es verdad que me ha dado frutos. Soy una privilegiada de este negocio, la verdad", decía.

Un bucle del que ha logrado salir gracias a un psicólogo. Alguien que le ha ayudado a entender el momento laboral que vive y quien le ha dado las herramientas necesarias para ello. La propia María explicaba cómo se sintió y, sobre todo, qué le llevó a tomar la decisión de recurrir a un experto. "Tuve que pedir ayuda psicológica porque me vi muy perdida. Cuando frenas y además te frenan porque tú no quieres frenar te preguntas ¿y ahora qué?", deslizaba.