Huelga de hambre en Superviventes: la concursante que se ha negado a comer por una decisión de la dirección.

Supervivientes siempre genera debate, para bien o para mal. El interés que suscita uno de los grandes reallities de Telecinco es tal que produce diferentes corrientes de opinión. Y más en una edición como la de Supervivientes 2023, plena de polémica y movimientos, incluida una expulsión.

Otro de los clásicos en el programa son las acusaciones de tongo y trampas. Siempre hay quienes acusan al programa de Telecinco de favorecer algún concursante. Y también ocurre con frecuencia que la audiencia detecta trampas. En esta edición ya ha habido sospechas de dos concursantes como son Claudia Martínez y Mario González. Ellos son pareja y así han entrado al concurso. En algunas pruebas se les ha visto colaborar más de la cuenta, siendo acusados por los espectadores.

Lo que sí que no pudieron evitar fue que las cámaras capturasen el momento en el que Mario González se metía en el bolsillo un trozo de comida, algo que volvió a indignar a los espectadores, ya que era la segunda vez que se veía a este concursante hacer trampas. Durante unos días la dirección del programa se mantuvo al margen de estas acusaciones, pero al final sí que tomaron cartas en el asunto.

La decisión final fue dejarle sin comer durante un día, una decisión que ha aceptado a regañadientes, algo que su novia, en cambio no ha visto con buenos ojos. "Si tú no comes torrijas, yo tampoco", fue la medida que tomó Claudia ante la que le parecía una decisión injusta. Esa misma noche tenían un plato muy suculento como son las torrijas. La indignación de Claudia fue a más, ya que no entendía que sancionasen a Mario por hacer algo que muchos de los participantes, según su parecer, también hacen.

"Aquí lo hacemos todo, yo la primera", ha desvelado la concursante que, pese a sus protestas, no ha conseguido quitarle la penalización a su novio. Mario, por su parte, ha aceptado con resignación las directrices del programa y le ha señalado a Claudia que no se quite ella la comida, ya que no servía de nada. "No vas a ganar nada ni solucionar que me lo den. Vas a conseguir que me sienta más culpable y sería doble penalización".

Al final, Claudia ha recapacitado, haciendo caso a su novio, que dejó un último comentario acerca de la sanción. "Me hubiera gustado que me hubiesen dado algún toque de atención", a lo que le han contestado de forma rotunda. "Te lo hemos dado en todas las pruebas y no habéis hecho caso. Os lo dice todo el equipo".