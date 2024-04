Paola Olmedo lanza una contundente amenaza a Carmen Borrego: "Me he quedado muerta"

Carmen Borrego ya se ha enfrentado a todos los frentes abiertos que le esperaban al volver de Supervivientes. El anuncio del divorcio de su hijo y su mujer Paola Olmedo pillaba por sorpresa a la hermana de Terelu Campos, que recibía de triste noticia cuando aún estaba en Honduras.

Sin embargo, el golpe más difícil de encajar le estaba esperando en España, concretamente al enterarse de que su hijo y su exnuera habían concedido una incendiaria exclusiva en la que arremetían contra ella y la hacían responsable del acoso que había sufrido la madre de su nieto.

Unas duras palabras que su hermana Terelu fue encargada de transmitirle en su llegada a plató. Lo que no sabían es que los micrófonos también habían captado parte de una conversación privada entre las hermanas y que anoche vio la luz en la gala presentada por Sandra Barneda.

Ahora, se da una paradoja más y es que madre e hijo trabajan en el mismo programa, José María desde el control de Así es la vida y Borrego como colaboradora. Así, la hija de María Teresa Campos ha aprovechado para contar cómo se siente con esta nueva situación y los problemas de salud que ha sufrido en el pasado y de los que en parte, culpa a su hijo.

Contundente amenaza

Gema Fernández abre una nueva polémica en el conflicto que enfrenta a José María Almoguera y su mujer con su madre, Carmen Borrego. Y es que, según la colaboradora de 'Así es la vida', hay algo que no ocurrió tal y como la pareja ha contado.

En la entrevista en que anunciaban su separación, el hijo de Carmen Borrego y su mujer, Paola Olmedo, aseguraban que Carmen llevó a la prensa el día en que fue a su casa a conocer a su nieto.

Sin embargo, esto no habría sucedido así. Gema Fernández se ha puesto en contacto con la prensa que siguió a Carmen aquel día y le cuentan que entró y salió por el garaje para despistar a los medios. A pesar de sus esfuerzos, no lo consiguió y algún paparazzi la localizó: "Por eso podía llevar a alguien de la prensa, pero no por conocimiento".

Pero hay más y es que la periodista se ha enterado de algo que le ha dejado impactada: "Me he quedado muerta, esta señora se acercó a la prensa y dijo 'Nunca vais a hacer una foto de Carmen con su nieto".

Esto le hace pensar que el matrimonio "lleva mucho tiempo teniendo esa inquina" con Carmen y también "muchas ganas de hacer lo que han hecho hasta ahora": "Defiendo que se ha hecho con premeditación y aprovechando que Carmen estaba aislada".