Supervivientes se cobra otra ruptura más: "No lo pienso permitir"

Supervivientes sigue cobrándose relaciones. Esta edición del reality de supervivencia más icónico de la televisión ha llegado cargada de conflictos fruto del cansancio, el roce y los enfrentamientos directos que siguen provocando constantes discusiones.

Esta vez, las cosas han escalado de nivel entre Miri y Ángel Cristo Jr. Ambos concursantes, atrapados en la Playa Olimpo, han vivido una nueva discusión subida de tono a raíz del racionamiento de comida que ha salpicado a Marieta, Miri y Gorka.

Las cosas empezaban entre Cristo y Gorka, que rápidamente comenzaron a sacar a la luz los trapos sucios del exterior. Gorka era el encargado de prender la llama: "Hablar sí pero hacer, poquito hacer. 'Soy el hijo de un domador', pero luego no haces nada. Hablas mucho y haces poco. ¡No me cabrees desde el primer momento de la mañana!".

La mención a su padre no sentó nada bien a Ángel Cristo, que fue contundente con la respuesta: "Cuidadito con lo que dices. A mí no me vas a volver a acusar de eso y menos me vas a decir lo de domador ni nada. ¡Tú no vuelves a mentar a mi padre nunca! ¡Porque yo no menciono al tuyo!". La cosa salpicó a Miri tras intentar mediar: "Esto no va contigo, ¡cállate!".

Ruptura completa

A todo esto se sumaron algunos que otros comentarios como "malcriada" que acabaron sacando de quicio por completo a Miri hasta tomar la radical decisión de romper relaciones por completo. Marieta, que también estuvo en medio de la polémica, fue clara con lo que pensaba y tomó la misma decisión que su compañera: "Primero te la da y cuando se le ha pasado viene preguntando si estás enfadada. He decidido que para mí no existe. Igual que está la palmera, está Ángel Cristo".

Previamente, ellos dos también habían tenido una fuerte disusión después de que Ángel Cristo reprochara que "más preocupada de la belleza que de la supervivencia".