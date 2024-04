Una exconcursante de supervivientes muestra con preocupación unas extrañas marcas en su cuerpo: "Despellejándose"

Los problemas de la piel nos preocupan a todos. Sin embargo, hay una exparticipante de Supervivientes, el reality de supervivencia de Telecinco, que ha decidido mostrar esta preocupación en sus redes sociales tras encontrarse unas extrañas marcas en su cuerpo: "Despellejándose".

Nos referimos a Sofía Suescun, quien no ha dudado en mostrar a través de su perfil oficial en la red social de Instagram unas marcas rojas que tiene tanto en la cara como alrededor del cuello. "Hola amores, así estoy ahora mismo, sigo con la rojez y todo despellejándose". Seguramente, la exparticipante de Supervivientes acabará acudiendo al dermatólogo para que le ponga un tratamiento.

Publicación de Sofía Suescun. / Instagram de Sofía Suescun @sofía_suescun

Sofía Suescun, en un giro sorprendente, ha pasado de ser una figura altamente demandada en la televisión a desaparecer por completo de la escena, todo debido al veto impuesto por Telecinco. Desde entonces, no se le ha visto participando en ningún programa vinculado al "Universo Sálvame". Por el contrario, la exganadora de "Gran Hermano" tiene una serie de proyectos en marcha. De hecho, en las últimas semanas ha estado involucrada en colaboraciones con marcas de renombre como Netflix o Amazon Prime Video.

Sin embargo, es importante destacar que estas plataformas de vídeo no están interesadas en ficharla como actriz, sino en explotar su imagen. Y no es para menos, ya que Sofía Suescun se ha consolidado como toda una "it girl". Con más de 1,3 millones de seguidores en sus redes sociales, se ha convertido en una verdadera "influencer".

Gran Hermano

Nacida en Pamplona en 1996, Sofía saltó a la fama en 2015 tras alzarse con la victoria en "Gran Hermano 16". Posteriormente, participó como tronista y asesora en "Mujeres y hombres y viceversa", lo que la introdujo de lleno en el "Universo Sálvame". En 2018, se aventuró en "Supervivientes", donde nuevamente salió victoriosa. Desde entonces y hasta hace unos meses, fue una presencia habitual en los platós de Telecinco.

No obstante, en los últimos tiempos, Sofía ha estado notablemente ausente de Telecinco, aunque ha mantenido su presencia como imagen de numerosas campañas para diferentes marcas y empresas.