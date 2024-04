Todo sobre el nuevo novio de la madre de Sofía Suescun: "Dulce, musculado"

La enemistad de Sofía Suescun con Laura Matamoros cada vez es mayor debido a los tensos encontronazos que mantienen Kiko Jiménez y Laura en 'Supervivientes'. Ambos concursantes han vivido momentos muy desagradables durante las últimas semanas y los dos supervivientes no han pasado página todavía. Sofía, tras ver que Kiko Jiménez ha sido generoso con Laura Matamoros y le ha pedido perdón, ha atacado a Laura ridiculizándola por la actitud que está teniendo con Kiko: "Al colegio no habrá ido, pero a arrimarse al sol que más calienta le han enseñado muy bien", ha explicado la hija de Maite Galdeano. Con todos estos comentarios, la influencer ha dejado claro que no acepta que Laura se acerque a Kiko, ya que lo está haciendo, según ella, por conveniencia para que la alimente y para forzar una 'carpeta' entre los dos.

La decisión de Maite Galdeano

La madre de Sofía Suescun sigue siendo una de las colaboradores más divertidas de 'Supervivientes'. Desde que empezó la edición, Maite Galdeano no ha parado de dar momentazos con las ocurrencias que se le pasan por la cabeza. Jorge Javier Vázquez y ella siempre han tenido muy buena relación y han formado un dúo cómico muy peculiar que no pasa desapercibido para los espectadores del reality.

Maite Galdeano le ha preguntado a Carlos Sobera sobre el amor: "¿Qué me aconsejas en el amor, que te veo mucho en 'First dates'? Estoy ¡sola! Ya lo sabes", le ha dicho la Galdeano al presentador. Sobera le ha seguido la broma a la madre de Sofía Suescun y le ha comentado que no se cree que siga sola. "¡Solísima! ¡Sola, sola, sola!", le ha recalcado Maite.

Tras esto, Carlos se ha comprometido a buscarle un novio a Maite a través de su programa: "Pues eso se va a acabar. Te vienes a 'First dates', te presento a alguien y te vas a pasar con él 15 días", le ha prometido el presentador a Maite. La Galdeano al escuchar las palabras del presentador ha enumerado una serie de requisitos para encontrar a a pareja perfecta: "Tiene que ser guapo, tiene que ser caballeroso, tiene que ser dulce, musculado, que no fume, que no beba, que le gusten los perros y los gatos. Hay mucho requisito..."

Después de todos las condiciones que le ha pedido Maite Galdeano a Carlos Sobera, ella ha especificado que tiene que ser un hombre con nacionalidad francesa. "¿Francés?", ha comentado Sobera sorprendido después de saber la petición de Maite. "¿Tienes franceses por ahí adinerados?", le ha preguntado Maite Galdeano.

El presentador de 'Tierra de nadie' ha desistido de encontrarle pareja a Maite después de todos los requisitos que ella le ha pedido: "¿Con pasta? Ni de coña", ha expresado Sobera riéndose. Maite Galdeano le ha explicado que si no tiene dinero no quiere saber nada: "Entonces no voy, prefiero ¡sola!"