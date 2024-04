El adiós al hermano de Sofía Suescun: "Te hace pirulas"

Si por la tarde la vimos hacer recados junto a su marido y acudir a una peluquería para someterse a una cambio de look, por la noche Carmen Borrego decidió relajarse y refugiarse en sus seres queridos en este momento de su vida tan complicado.

Feliz por estar de nuevo en España y en shock todavía por la exclusiva que su hijo y Paola Olmedo daban esta semana hablando de ella injusticias y mentiras -tal y como ha asegurado su hermana Terelu Campos- Carmen cenaba en un restaurante de Madrid.

La veíamos sonreír y, sobre todo, no separarse ni un solo momento de José Carlos. Él es la persona que más le ha ayudado en su vida, un apoyo incondicional que tampoco le ha faltado en 'Supervivientes 2024'.

Hablábamos con ella tras disfrutar de la reunión con amigos y nos pedía tranquilidad en estos momentos de su vida: "Ay, de verdad, dejadme tranquila, que tengo que descansar, de verdad", reflejando así que todavía no es consciente de todo lo que ha pasado estas semanas que ha estado fuera de la capital.

Al preguntarle por sus apoyos, su marido y amigos, Carmen nos respondía con humor asegurando que "amigos y marido he tenido siempre", pero sin embargo guardaba silencio al preguntarle por las declaraciones de Gustavo Guillermo en la tarde de ayer.

La madre de Sofía Suescun rompe su silencio

Las charlas entre Jorge Javier Vázquez y Maite Galdeano en publicidad ya son famosas porque se producen en todas las galas de 'Supervivientes 2024' y ambos las comparten en sus stories de Instagram para sus miles de seguidores. En esta ocasión, el tema de conversación no podía ser otro que la reacción de Carmen Borrego a las demoledoras declaraciones de su hijo, José María Almoguera.

El presentador ha aprovechado para preguntarle a la suegra de Kiko Jiménez en qué punto está su relación con su hijo mayor, Cristian Suescun, pues hace unos años estuvieron un tanto distanciados y ella se apoyó más en su 'ojito derecho', su hija pequeña Sofía Suescun. Maite ha asegurado que los quiere a los dos por igual, que ya no tiene ningún problema con su primogénito y que es cierto que siente debilidad por la ganadora de 'Supervivientes' porque es más parecida a ella.

"A un hijo no se le tiene que querer siempre, si te hace pirulas no", ha comentado Maite, mostrando su apoyo a Carmen, pero dejando claro que su situación con Cristian es muy distinta porque ahora no existe un conflicto entre ellos aunque admite que su relación no es idílica: "A veces me cabrea porque es un golfo. Cristian siempre está ahí por ahí, metiendo... ¡ya le vale, hombre! Hay situaciones en la vida en la que los hijos se hacen de querer menos, entonces ya no le quieres tanto".

"Pero cuando una hija es trabajadora, una mini Maite, recta, diplomática, pues la quieres más", ha sentenciado Maite Galdeano, resaltando el motivo por el que nunca ha tenido un encontronazo ni se ha distanciado de Sofía Suescun. "Porque si no es así, mejor quedarse... ¡Sola!", ha rematado Jorge Javier.