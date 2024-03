Sofía Suescun habla por primera vez del problema de dependencia que padece: "Tiene muchos efectos"

Sofía Suescun está siendo una de las protagonistas involuntaria de Supervivientes. La que en su día ganara una de las ediciones del reality más extremo de Mediaset no pierde detalle de la andadura de su novio, Kiko Jiménez en el concurso. Una de las últimas polémicas sobre las que la influencer se ha pronunciado es el evidente tonteo que el extronista de Mujeres y hombres y viceversa ha tenido con Laura Matamoros, su compañera en playa Limbo y en la que ha parecido en unas más que comentadas imágenes.

Sobre esto, la de Navarra no ha dudado en pronunciarse asegurando que "no calienten a la fiera", demostrando que no estaría muy conforme con el acercamiento entre la hija de Kiko Matamoros y su novio.

Pero no todo va a ser Supervivientes. La influencer ha aprovechado para desahogarse en Instagram y contar a sus seguidores la dependencia que tiene del café.

La influencer se desahoga en Instagram

Sofía Suescun ha hablado del problema de dependencia que tiene. La ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes', que ahora sigue de cerca el concurso de su novio, Kiko Jiménez, que está en Playa Limbo con Laura Matamoros, se ha sincerado sobre los problemas que tiene si no toma café por las mañanas, pues siente que lo necesita para generar la energía necesaria para arrancar con el día.

Cada vez hay más gente que habla de la adicción al café, y Sofía Suescun ya es una más. La influencer de Pamplona ha reconocido que es algo que le preocupa, pues siente que es "dependiente" de la cafeína. Es por eso que la hija de Maite Galdeano está planteándose seriamente tomar alguna decisión al respecto.

La cafeína (antioxidante natural) "tiene muchos efectos sobre el metabolismo" y, entre ellos, "estimula el sistema nervioso central, lo que puede hacer que el que lo consume se sienta más despierto, ofreciéndole un impulso de energía", explican desde la página web especializada en salud, MedinePlus.

La creadora de contenido lo ha contado todo a través de su perfil oficial de Instagram. "Soy demasiado dependiente del café. Estoy intentando no tomarlo, por si me sentara mal, pero es que no tengo fuerzas para nada. Quiero estar activa", ha expresado la influencer, que siente que necesita imperativamente consumir este antioxidante para activarse por las mañanas.