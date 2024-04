Nuevo ataque de Sofía Suescun a Laura Matamoros después de una discusión con su novio Kiko Jiménez: "No me creo a Laura, lo siento".

El concurso de Kiko Jiménez y Laura Matamoros está siendo una auténtica montaña rusa. De aterrizar juntos en Honduras y estar conviviendo durante unos días en playa Limbo, ellos dos solos, a no poder ni verse semanas después. La relación se ha torcido y parece que no hay marcha atrás ni reconciliación entre los concursantes. Sus actitudes se han vuelto muy hostiles, con discusiones y peleas por todo.

A esta guerra abierta que hay en Cayos Cochinos se ha sumado Sofía Suescun, inseparable pareja de Kiko Jiménez, que está siguiendo el programa muy de cerca. Hace pocos días publicó un video sobre sus impresiones de lo que llevaban de programa y sus palabras no fueron las más cariñosas con Laura Matamoros. En esta ocasión, el medio escogido fue X (antiguo Twitter) y ahí tampoco escatimó en palabras.

La hija de Kiko Matamoros ha tenido en los últimos días varios encontronazos con Kiko por el tema de comida y de la pesca, uno de los aspectos donde más discrepancias hay. Sin embargo, parecen haber solucionado sus diferencias, retomando la vía del respeto y la reconciliación, algo que Sofía no se quiere creer ni piensa en hacerlo.

"No me creo a Laura, lo siento", fue lo que publicó en sus redes sociales después de ver la supuesta reconciliación. Y es que la cosa no se ha quedado ahí, ya que Kiko Jiménez, además de volver a tener una relación cordial con Laura Matamoros, ha querido ayudarla con la comida, algo que ha terminado de rematar a Sofía. "Al colegio no habrá ido, pero a arrimarse al sol que más calienta le han enseñado muy bien", volvió a cargar la navarra.

De la misma forma opina Maite Galdeano, madre de Sofía Suescun y principal valedor de Kiko Jiménez en los debates de Supervivientes. Galdeano subió un video en Instagram junto a Nagore Robles en el que también criticaba ferozmente la actitud de Laura Matamoros. "Fuera Kiko no les daba ni esto, ni esto les daba de comer. Cierro la lonja y les digo: 'Buscaros la vida", señalaba.

Por último, han aprovechado el momento para soltar unos comentarios sobre Carmen Borrego y su fugaz paso por el concurso. "¿Ella sabes a lo que ha ido? A lo que ha ido la señora que tienes a la izquierda, a tomar el sol", ha señalado de forma jocosa Galdeano, a lo que Nagore le ha contestado: "Pero Carmen es el espíritu de Supervivientes", en relación con unas declaraciones de Terelu Campos que hizo antes de comenzar el concurso.