Sandra Barneda, nueva concursante de Supervivientes: "Me lanzo"

Supervivientes es un reality que atrapa tanto a los concursantes que se encuentran viviendo la aventura extrema como a los que lo viven desde fuera. Muchos imaginan cómo sería la experiencia vivida en carne propia y otros prefieren no verse en la situación de tener que pasar hambre, enfrentarse a tormentas monzónicas, lidiar con las incómodas picaduras de los insectos o no poder disfrutar de una reconfortante ducha.

Sandra Barneda, una de las presentadoras de esta edición se ha puesto por un momento en la piel de los concursantes, imaginando cómo se le daría la supervivencia más extrema. El hambre y los bichos son dos de las cosas que harían de la experiencia un infierno para la catalana.

Sandra Barneda en Supervivientes

Sandra Barneda, presentadora de 'Supervivientes: Conexión Honduras', ha contado en sus redes sociales cómo sería ella si se convirtiese en concursante oficial del programa. Sandra Barneda ha subido un vídeo en el que ha bromeado con cómo sería su concurso en los Cayos Cochinos: "Sería muy inaguantable, con hambre soy terrible".

Lo primero que ha dejado claro es que lo pasaría muy mal con la comida, sobre todo a la hora de las pruebas: “Yo llevaría mal que en una prueba de equipo alguien la cagara y me quedara sin un pastel de chocolate”. Sandra ha admitido que no soportaría perder en las pruebas y que otro equipo se llevase la comida. Además, ha explicado que discutiría tras no superar la prueba: “Si a mí no me dan recompensa y tengo un hambre de narices, te juro que monto un pollo".

Sandra Barneda ha dudado de si repartiría la comida, ya que ella sería muy dura con sus compañeros: “No sé si repartiría, no lo sé. Es que te tienes que poner ahí”, ha confesado la presentadora de 'Supervivientes'. Después ha añadido que si en la isla tuviese mucha hambre haría todo lo que fuese para conseguir y encontrar algo: “Yo veo ahí una patita de pollo pequeñita y voy por ella, es que me lanzo”.

Sin embargo, lo que le ha dado más igual es el hecho de no poder ducharse con agua caliente: “Pues mira, lo de no poderme duchar bien, yo creo que eso me daría un poco igual. Me meto en el mar y al menos me da la sensación de que estoy como que me ducho”, ha respondido la presentadora del debate.

También se ha referido a su pelo y ha dicho que le daría lo mismo: “El pelo sería como de rastas. Me da igual si estoy guapa o si estoy fea”. Por otro lado, ha revelado que en la convivencia no soportaría dormir junto a una persona que roncase: “Lo que no me daría igual es... tener que dorm