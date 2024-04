Lo que no se vio del concierto de Isabel Pantoja: "Se enfadaba y decía que no salía"

El de este sábado en Madrid era el concierto más esperado de Isabel Pantoja, y la tonadillera no defraudó. Con un Wizink Center entregado y lleno hasta la bandera, se dejó la piel sobre el escenario con un derroche de voz inconmensurable dejando claro que sigue siendo la gran reina de la copa en nuestro país.

Y todavía muy emocionada por este éxito en mayúsculas en su primer concierto en la capital en 4 años, la viuda de Paquirri abandonaba el hotel en el que se ha alojado los últimos días para regresar a casa. Feliz y cargada de regalos de lo más variopintos de sus fans -como un robot aspiradora o una plataforma vibratoria de gimnasia- decía adiós a una de las semanas más completas y especiales de los últimos tiempos.

Apenas una hora después, y como ya se ha convertido en una costumbre, la cantante llegaba al aeropuerto de Jerez de la Frontera en avión privado y, antes de poner rumbo de nuevo a Cantora con su hermano Agustín Pantoja, nos regaló varias sonrisas de esas que antes nunca le veíamos y que reflejan el gran momento personal y profesional que está atravesando.

Agradeciendo la enhorabuena de las cámaras de Europa Press por el éxito sin paliativos que ha tenido en Madrid -"pues sí" ha reconocido de lo más risueña- Isabel abandonaba la furgoneta que la había recogido a pie de pista para subirse al vehículo que la llevaría a su finca. Un momento en el que Agustín, mostrando una vez más la poca simpatía que tiene por la prensa, pedía al conductor del monovolumen que subiese el volumen de la radio para no escuchar a la prensa, que lo único que ha hecho ha sido felicitar a la artista por su concierto. Algo que no ha hecho ninguna gracia a su hermana, que ha cambiado su gesto feliz por uno serio y pensativo, mirando al horizonte hasta que por fin han cargado en el coche las maletas y los regalos y han podido regresar a Cantora.

Lo que pasaba antes de los conciertos

En el concierto de la tonadillera en Madrid ha vuelto a quedar claro que, pese a las polémicas, Isabel Pantoja sigue siendo una de las artistas de nuestro país que más mueve a las masas.

En el WiZink Center pudimos ver rostros muy conocidos como Terelu Campos, Marta Flich, Rosa Benito o Makoke. Ahora, con la resaca del evento, quien visita el plató de 'Fiesta' es Pepi Valladares, la que fuera asistenta de Isabel durante años y una de las personas que mejor conoce a la artista. Pepi ha analizado con los colaboradores de 'Fiesta' los momentazos del concierto pero también ha desvelado un detalle que a veces ha sucedido en el backstage y del que no teníamos ninguna noticia.

Pepi cuenta que, pese a que cuando Isabel sale al escenario "se come por completo el espacio", sí que es cierto que detrás de esa fiera artística se esconde una persona con inseguridades que a veces a punto ha estado de no salir a escena:

"El mayor problema que Isabel ha tenido antes de un concierto es no querer salir a escena, sobre todo pasó después de estar en la cárcel, que le daba un poquito de vértigo, pero también a veces no quería salir porque se rebotaba por cualquier cosa, se enfadaba y decía que no salía, teníamos entre todos que solucionar la situación como se hace con un niño chico".