Alerta total de la Policía Nacional por la citación que afecta a miles de ciudadanos: "DNI bloqueado, se ha abierto un caso penal a su nombre"

La Policía Nacional ha enviado un mensaje a través de sus redes sociales para alertar de la estafa que puede afectar a los ciudadanos que reciban un mensaje en el que se hacen pasar por este cuerpo de seguridad del estado.

Un mensaje que, además de ser falos, es fácil de identificar por los múltiples fallos ortográficos que tiene.

"Por favor lea y responda a este PDF con urgencia", señala el mensaje. "Le informamos que hoy su DNI ha sido bloqueado y se ha abierto un caso penal en su nombre. Le informamos que está adjunto a este correo electrónico y que tiene la fecha límite 48 horas para apelar en su defensa", reza el resto del contenido.

Una estafa que se suma a la emitida recientemente con motivo de la campaña de la declaración de la Renta 2023. Tal y como informan desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad, "aquellas personas que hayan recibido un mensaje de texto ordenando un pago a su favor con la devolución de los impuestos pagados de la renta de 2023 y que hayan accedido al enlace que contiene dicho mensaje. Se ha detectado una campaña, en la cual los ciberdelincuentes están utilizando la técnica de smishing, que se basa en el envío de mensajes de texto, donde se informa al usuario de que la Agencia Tributaria ha ordenado el pago de un importe determinado en concepto de una supuesta devolución del IRPF de la renta del año 2023. El mensaje contiene un enlace a una web fraudulenta que suplanta la identidad de la Agencia Tributaria, con el pretexto de que el usuario acceda para que obtenga más información. El fin de este fraude es obtener sus datos personales y bancarios de la víctima.

Si has recibido un mensaje de texto con las características mencionadas, pero no has accedido al enlace adjunto, te recomendamos bloquear al remitente y eliminarlo de tu bandeja de entrada.

En el caso de que hayas accedido al enlace y facilitado tus datos personales y bancarios, sigue las siguientes recomendaciones:

Captura y almacena todas las pruebas que puedas del smishing, incluyendo los enlaces. Para certificar estas evidencias, puedes hacer uso de testigos online.

Durante los siguientes meses, realiza egosurfing para verificar tu presencia en Internet y asegurarte de la seguridad de tus datos personales y bancarios.

Comunícate con la Línea de Ayuda en Ciberseguridad para asesorarte e informarnos del fraude, y así prevenir que otras personas puedan caer en estos engaños, o reporta el fraude a través de nuestro buzón de correo.

Dirígete ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y presenta una denuncia utilizando las pruebas que hayas reunido del fraude.

Si aún te surgen dudas de la veracidad de un SMS que has recibido, puedes dirigirte al apartado relacionado con este tipo de fraudes de la Agencia Tributaria. Además, la AEAT dispone de un formulario para informar de problemas de seguridad como phishing, smishing u otros fraudes.

Confirma siempre que las notificaciones que recibas por SMS o algún otro medio pertenecen a una fuente oficial.

Para estar al tanto de estos fraudes y ataques de ingeniería social, te recomendamos visitar nuestra sección de Ciudadanía, donde encontrarás información relacionada con estas posibles amenazas.

Adicionalmente, te informamos de que existen casos concretos relacionados con la declaración de la renta en los que los usuarios se percatan de que han sido víctimas de fraude porque los ciberdelincuentes han usado sus datos personales para darse de alta en casas de apuestas y, al presentar la declaración de la renta, se les pide declarar las ganancias que han obtenido.

Para evitar que un ciberdelincuente use tus datos personales de forma fraudulenta con este objetivo, puedes date de alta en el servicio Phishing Alert desde el cual te notificarán si se está haciendo un uso fraudulento de tus datos en juegos online.