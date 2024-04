Gabriela Guillén dice adiós a la televisión: su trabajo fuera de los platós que requiere una de las notas más altas de Selectividad

La amistad entre José Luis López, 'El Turronero', y Bertín Osborne ha convertido al empresario en el portavoz improvisado del cantante jerezano. En los últimos tiempos está siendo él el encargado de comentar todo lo referente a la salud y a la situación personal del intérprete de rancheras, 'desaparecido' de la vida pública desde hace meses.

'El Turronero' ha ejercido de anfitrión en la Feria de Sevilla en una multitudinaria fiesta organizada en su caseta a la que Bertín no ha acudido. ¿Las razones?, según el organizador del sarao, "es tal la cantidad de gente que muchas veces acuden a él con fotos y tal que no se deja ver por la feria. Es muy difícil". Pero no hay nada de lo que preocuparse, aunque la salud del artista lleve mermada desde que se contagió de covid a principios de este año, su amigo ha vuelto a tranquilizar, explicando que "está muy bien". Bertín Osborne se ha perdido esta nueva fiesta de su amigo 'El Turronero', a la que no han faltado numerosos rostros conocidos como María del Monte y su mujer, Inmaculada Casal, Paz Padilla y su hija Anna, Álex González, Francisco Rivera y su mujer, Lourdes Montes, Pedro Trapote y su mujer, Begoña García-Vaquero, o la empresaria y ex Miss España, Raquel Revuelta.

El mensaje de Gabriela Guillén

"Todo el mundo parece tener una idea clara de cómo los demás deben vivir sus vidas" ha publicado Gaby en redes sociales haciendo alusión, se supone, al presentador. Beatriz Cortázar ha intentado hablar con ella y ha revelado en 'Y ahora Sonsoles' que la joven no atraviesa por su mejor momento: "Está tocada e intentando desconectar de todo porque está intentando sanarse por dentro y por fuera. Está muy afectada".

Más contundente de ha mostrado Fabiola Martínez, que ha vuelto a desmarcarse de su exmarido y ha asegurado que estas nuevas declaraciones sobre el amor y la fidelidad le pillan "muy al margen" porque está "a otras cosas" y luchando porque las cosas de Bertín "no le salpiquen". De ahí que haya dejado claro que no va "a entrar" en nada relacionado con la vida privada del padre de sus hijos. Hace unas semanas, Gabriela Guillén publicaba un mensaje de lo más positivo en redes sociales, que fue aplaudido por sus seguidores. "He viajado por todo el mundo buscando la felicidad en pequeñas cosas, durante muchos años. He conocido muchas culturas y he aprendido mucho de ello; pero sin duda este año ha sido el que me mas me ha enseñado y cambiado la vida; he conocido el amor infinito sin verle ni siquiera la carita. Agradecida por lo bueno y lo malo. Todo merece la pena de sentirte en mis entrañas. Eres mi mejor regalo", contaba .

Su trabajo

Lo que poca gente sabe es que Gabriela Guillén tiene un prestigioso trabajo lejos de los focos televisivos. La modelo también trabaja en una clínica de fisioterapia en Madrid, donde tiene su propio negocio.

Una carrera que requiere de una de las notes de corte más altas en Selectividad. De hecho, la nota de corte más alta para Fisioterapia en el curso 2022-2023 fue de un 13,280 para estudiar el Doble Grado en Fisioterapia + Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad de Sevilla