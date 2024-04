Última hora sobre el estado de salud de Bertín Osborne: "Yo no puedo decir nada"

Meses complicados para Bertín Osborne. Tras el nacimiento de su hijo junto a Gabriela Guillén, con la que actualmente no mantiene relación de ningún tipo, el cantante se ha visto afectado durante varios meses por unas secuelas del COVID. Su salud parece haber mejorado en las últimas semanas, así lo confesaba en 'El show de Bertín' durante la primera entrevista de María del Monte.

Por otro lado, el equipo de Europa Press ha podido hablar con su hija Alejandra, quien ha ofrecido una actualización sobre el estado de salud de su padre, indicando que "está mucho mejor" y que las vitaminas que está tomando le están sentando muy bien. Unas palabras tranquilizadoras, por lo que confíamos en que el presentador vuelva a estar al cien por cien en las próximas semanas.

Sin embargo, cuando se le cuestionó sobre las declaraciones polémicas de Bertín en un podcast reciente, Alejandra prefirió no entrar en detalles. "Yo es que no he oído el podcast, así que no tengo ni idea", respondió.

Controversia

El cantante generó controversia al afirmar recientemente que nunca se ha enamorado. Ante esto, Alejandra fue tajante: "Él tendrá que decir lo que él quiera de su vida y de él mismo, yo no puedo decir nada".