Estos son los inesperados planes de Bertín Osborne tras el último mensaje de Gabriela Guillén: "Tener trato"

No hay semana que Bertín Osborne no acabe convirtiéndose en noticia. Desde que saliera a la luz su paternidad con Gabriela Guillén el presentador ha acaparado titulares cada mes, bien por asegurar que no ejercería de padre con el bebé y en las últimas semanas, por recular y dar a entender que tendría un acercamiento con el pequeño de confirmarse que es hijo suyo.

Pero si algo interesa sobre lo que rodea la actualidad del presentador no es solo la relación con la madre de su hijo o si ejercerá o no de padre, es su estado de salud otro de los interrogantes que rodean al cantante. Su hija Eugenia Osborne ha sido la última en pronunciarse sobre cómo se encuentra el presentador de 'Mi casa es la tuya'.

Tras meses alejados de la primera línea mediática, el presentador parece que avanza en su recuperación e incluso tiene fecha de vuelta, en principio a los escenarios con un concierto solidario.

Última hora sobre su estado de salud

Como viene siendo habitual, los medios de comunicación han querido preguntar a Eugenia Osborne cuál es el verdadero diagnóstico que le han hecho a su padre, Bertín Osborne, sobre la enfermedad por la que no terminaba de recuperarse y que arrastró durante meses. Sin embargo, parece que el cantante se encuentra más recuperado e incluso piensa en su vuelta a los escenarios, aunque no supone el regreso de la gira, pues tan solo ha confirmado su participación en un concierto benéfico. El próximo 24 de abril, el artista actuará en el teatro Adolfo Marsillach de San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Las entradas de este evento se destinarán a la asociación AMACOVID, una organización sin ánimo de lucro que muestra apoyo a los afectados, directa o indirectamente, por esta patología en la Comunidad de Madrid.

El artista ha compartido orgulloso su regreso a los escenarios en las redes sociales, desatando la locura entre sus seguidores que esperan verle de nuevo sobre las tablas tras los duros meses que ha vivido.

El último mensaje de Gabriella Guillén a Berín Osborne

Eso sí, continúa evitando a los medios y centrando sus redes sociales en temas profesionales, todo lo contrario a su expareja. Gabriella Guillén ha hecho de su cuenta de Instagram su diario preferido a la hora de compartir cómo se siente, aprovechando para mandar zascas al padre de su hijo. “¿Perdonar es lo mismo que olvidar? La respuesta es rotundamente no. Yo perdono, pero no olvido. Y con eso reduzco al máximo la posibilidad de que esa persona me pueda volver a hacer daño (…) Y no perdono a esa persona por ella. Perdono por mí, porque necesito aligerar el equipaje. Porque para agarrar lo nuevo, yo necesito soltar lo viejo. El perdón es un acto de absoluto egoísmo. No se trata de la otra persona, se trata de ti”, ha sido uno de sus últimos mensajes lanzados.