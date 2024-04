Bertín Osborne se confiesa sobre la infidelidad: "Más listas que los hombres"

Bertín Osborne sorprendía apareciendo en redes y anunciando su próximo concierto. Tras estar alejado del foco mediático por problemas de salud, el presentador anunciaba una vuelta a los escenarios que alegraba a sus fans.

Sin embargo, el cantante no solo ha compartido en redes su regreso, además, ha concedido una polémica entrevista en la que habla abiertamente de la infidelidad y que ha suscitado todo tipo de comentarios en contra del exmarido de Fabiola Martínez.

"Todos somos infieles!

En enero del 2021 salía a la luz la ruptura de uno de los matrimonios más mediáticos del papel couché. Bertín Osborne y Fabiola Martínez anunciaban por sorpresa su separación tras más de dos décadas juntos y dos hijos en común. A pesar de tomar entonces la decisión de tomar caminos sentimentales diferentes, siempre han dejado claro que el respeto entre ellos es su máxima y, sobre todo, por el bien de los pequeños de la casa. Tres años después, la vida de ambos ha dado un giro radical, aunque lo que no ha cambiado es que siguen estando en el centro de la polémica. Ahora, el artista ha entonado unas declaraciones sobre la infidelidad en términos generales y señalando, directamente, a las mujeres, a las que considera también infieles.

La clínica The Test, especializada en salud sexual masculina, ha entrevistado a Osborne, quién ha hecho unas polémicas declaraciones sobre la infidelidad, aunque no es la primera vez que habla sobre ello. Sin embargo, en esta ocasión ha sido tajante y ha defendido -al más puro estilo Sebastián Yatra- que los hombres, por lo general, suelen ser infieles. "Somos infieles todos, porque los hombres son infieles con mujeres, no lo cabras. Somos todos infieles", ha comenzado diciendo. Además, en esta intervención, el cantante ha reconocido que, en ese sentido, las mujeres son "mucho más inteligentes y mucho más listas que los hombres" por lo que, si ocurre "se les nota menos". Una respuesta que ha hecho estallar a una usuaria en comentarios: "Insoportable".