Isa Pantoja enseña la nueva habitación de su bebé: "En proceso"

Isa Pantoja y Asraf siguen con un sueño en mente: ser padres. Nada más empezar el último reality en el que ha participado su pareja, GH Dúo, la duda acerca de si la hija de Isa Pantoja podría estar embarazada cobraba cada vez más fuerza.

Sin embargo, a pesar de las especulaciones, la influencer y el exsuperviviente no estaban de enhorabuena. Las ganas por ampliar la familia siguen intactas y es por eso que muchos de los pasos que dan en redes los hacen pensando en sus futuros hijos.

Por el momento y hasta que den la bienvenida a un hermanito para Alberto, la pareja está centrada en convertir su nueva casa en el hogar de sus sueños. Un proceso que comparten con sus seguidores a través de Instagram, red en la que Isa Pantoja ha hablado de los avances que están dando en la nueva habitación de su pequeño.

"Está en proceso"

Isa Pantoja está feliz y sin poder creerse cómo avanzan las obras de su nueva casa en el Puerto de Santa María, en Cádiz. Después de haber dado detalles de cómo será su cocina de diseño, la exconcursante de 'Supervivientes' ha enseñado los primeros detalles de la habitación de su hijo y ha dejado clara su satisfacción porque uno de los muebles lo están haciendo ellos mismos con sus propias manos. ¡El DIY (Do It Yourself) ha llegado a sus vidas!

A través de su perfil oficial de Instagram, la hija de Isabel Pantoja ha enseñado pequeñas pinceladas de lo que será en un futuro el cuarto de Alberto. Dentro de todo lo que está siendo el proceso de decoración, la influencer y Asraf Beno tienen claro que quieren que sea una casa con estilo propio. Y, eso mismo es en lo que están trabajando de lleno en esta habitación.

De ahí que la nueva pista que han dejado a sus seguidores ha sido la de enseñarles un material en el que están trabajando. Lo que se ha podido ver en los stories de la colaboradora de 'Vamos a ver' es una enorme tabla de madera que "está en proceso" de ser próximamente el escritorio de Albertito. Y el hacer suyo este tablero de madera no es la única idea que han mostrado a sus seguidores.