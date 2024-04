Billie Eilish hará parada en España por partida doble: la ciudad (que no es Asturias) en la que hará parada

Billie Eilish no se ha olvidado de España. La joven cantante estadounidense, cuya carrera despegó como un cohete con su primer disco, vuelve a los escenarios como parte de su gira mundial 'Hit Me Hard And Soft: The Tour'. Una gira que arrancará en Quebec, Canadá, el día 29 de septiembre y que no parará hasta el 27 de julio de 2025, en Dublín, Irlanda. Eilish ofrecerá un total de 45 conciertos que se concentrarán en solo cinco países, con lo cual no es de extrañar el hecho de que su fugaz parada en España concentre los conciertos en solo una ciudad.

Asturias no será testigo en sus carnes del talento de la estadounidense, consagrada a sus 22 años con dos Oscar (el último a mejor canción por 'What Was I Made For', su tema para Barbie). Tampoco lo será Madrid, ni Valencia, ni ninguna ciudad andaluza, ni gallega, ni de ninguna otra parte de la península ni las islas españolas. Barcelona ha sido la ciudad elegida para recibir con los brazos abiertos la gira que acompañará al nuevo disco homónimo de Billie Eilish. La artista actuará en el Palau Sant Jordi el 14 y 15 de junio de 2025.

Muy atentos aquellos que no quieran perderse esta actuación única porque, tal y como es habitual en artistas internacionales de este calibre, las entradas se agotan al instante. Además, deberás hacerte con tu boleto con más de un año de antelación, ya que la venta se abrirá a partir del 3 de mayo, con preventa el día 2 en livenation.es.

La magia de Barbie

Que Billie tuviera todas las papeletas para llevarse el Oscar a mejor canción no era un secreto para nadie. Entre sus principales competidores, la otra gran canción de la banda sonora de la película, 'I'm Just Ken'. Finalmente, la crítica premió a una jovencísima Eilish, que ya suma dos de estos premios.

Y lo hace en familia. Finneas, el hermano de la artista, es coautor de las dos canciones que han consagrado a la artista. La primera de ellas fue "No Time to Die", que en 2021 se llevó el premio por la pelicula homónima.

Finneas es un factor clave en el éxito de su hermana, y es que la cosa va de los dos. El disco 'Hit Me Hard And Soft' ha sido escrito entre los dos y verá la luz el próximo 17 de mayo.