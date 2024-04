Aplauso al duro testimonio de Lara Álvarez tras dejar Mediaset: "No podía parar de llorar"

Atravesando por uno de los momentos más tranquilos de su vida tras abandonar Mediaset después de 10 años en los que se convirtió en uno de los rostros más queridos de la cadena, Lara Álvarez disfruta de un merecido descanso mientras baraja cuál será su próximo proyecto en televisión. Y es que son varias las ofertas que ha recibido en los últimos meses, aunque prefiere no dar ningún detalle para que no se 'gafe' su esperada reaparición.

Mientras tanto, aprovecha para pasar tiempo con su familia, amigos y sus perros, y en su Gijón natal, y a pesar de que no suele prodigarse en fiestas, estrenos y premios, continúa activa en redes sociales y endiferentes eventos a los que acude, aunque algo más reducucido que en su época más activa en la pequeña pantalla. "Estoy disfrutando de este cambio, esta nueva etapa, en un momento profesional bonito de descubrimiento de muchas cosas e intentando no perderme un segundo, y nunca he escondido que me gustaría ser madre. Me encantaría y es algo que tengo en mente, pero bueno, cuando sea el momento, cuando aparezca o no la persona, porque tampoco es una cosa que me haya planteado de manera seria como para tomar la decisión mañana, pero sí, claro que sí. No me gustaría pasar por este mundo sin vivir la maternidad" confiesa.

Soltera y sin compromiso, Lara reconoce que a sus 37 años no se le ha pasado por la cabeza por el momento ser madre en solitario porque "en mi ideal estaría formar una familia como de la que yo vengo". "No significa que descarte la posibilidad de ser madre soltera, pero que para mí mi padre... Tiene un papel fundamental y me gustaría recrear un poco mi experiencia, que estoy muy feliz. Pero bueno, nunca se sabe, nunca se sabe" aclara, dejando claro que no está cerrada a nada.

El adiós de Lara Álvarez

En su mensaje de despedida, la presentadora asturiana aseguraba que tomaba esta decisión para afrontar nuevos retos. "Después de casi 10 años que recordaré siempre, He decidido dejar Mediaset para emprender un nuevo camino profesional" escribió en sus redes sociales. Sus seguidores no dudaron en apoyarla y animarla tras tomar decisión. Una decisión que seguro no ha sido fácil. Lo más extraño de su caso, es que estas "explicaciones" recuerdan mucho a los argumentos que ya esgrimió en su día para abandonar "Supervivientes", donde tenía el éxito asegurado. En aquel momento, la presentadora explicó que no quería estancarse y quería atreverse con nuevos formatos. Y fue así. La cadena le dio varios programas y la rescató para presentar los resúmenes de "Gran Hermano VIP". Pero por lo que que se ve, algo no ha salido como la presentadora quería.

Como hemos mencionado antes, Lara Ávarez continúa activa en sus redes sociales donde acumula más de 2 millones de seguidores. En ellas publica vídeos muy sinceros donde comparte su parte más emotivaa través d euna de sus pasiones, el ejercicio y el yoga. En una des súltimas publicaciones, meditaba junto a una compañera cuando, en el silencio de su relajación y a sola con el alma, no han podido evitar romper a llorar. Un momento que han compartido y que ha sido muy apluadido por sus followers.

"Llorando estoy otra vez!!! Tienes tanto bonito dentro, amiga, q lo tienes q sacar de mil formas; con tus sonrisas, con tus gestos amables y con tus llantos liberadores." "Pues si Lara, me ha pasado! Y no podia parar de llorar… hay que liberar las emociones… y a mi, como te digo, también me ha pasado". "Que bonito Lara, el reconectar con una misma hace 30 años que medito y la experiencia más liberadora fue el soltar...el poder soltar a mis seres queridos desencarnados a través de una meditación guiada... terminé como tú, llorando...no obstante, fue un antes y un después en mi vida. Gracias por subir este contenido, eres inspiración"