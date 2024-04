Sale a la luz el gasto estético de la mujer de Jesulín de Ubrique: "25.000 €".

María José Campanario ha salido de su anonimato para compartir en redes sociales su estado actual. La mujer de Jesulín de Ubrique quiso enseñar a sus seguidores su día a día, para ver qué rutina mantiene y sus hábitos. Sin embargo, los comentarios no fueron dirigidos sobre su manera de actuar, sino sobre su sorprendente cambio físico.

Y es que Campanario aparece en el video con un aspecto más rejuvenecido y un rostro estilizado que no concuerda con lo que se ha visto en las últimas apariciones que hizo. En este caso, los seguidores sospechaban de que podía tratarse de retoques estéticos que se ha podido hacer. Sin embargo, la propia aludida contestaba a los mensajes, detallando que no se había hecho ningún retoque. Simplemente, había cambiado de dieta, apartando algunas intolerancias.

Este nuevo estilo de vida ha generado que se vea un aspecto más fino que en otras ocasiones. Sin embargo, en el programa de Espejo Público se han hecho eco de la noticia y han decidido hacer un repaso en los estilismos de María José Campanario desde principios de los 2000 hasta hoy en día.

Los colaboradores estaban de acuerdo en destacar la capacidad de la mujer de Jesulín para adaptarse a los diferentes estilos. "Era una joven con un look muy desenfadado" comentó Gema López, que también destacó el cambio que tuvo hace pocos años. "En el año 2018 ha habido un cambio de peso y también de pelo y es ahora, en 2024, cuando la vemos con flequillo con ojos rasgados y pómulos con ciertos cambios".

Para aclarar la polémica de si hay operaciones estéticas de por medio o no, en el caso de Campanario, el programa llevó a cirujano estético para analizar su imagen. "La cicatriz queda oculta en el pelo, pero el ojo rasgado que tiene no lo puedes conseguir de una forma natural, es un efecto que se consigue si estiras toda la piel hacia arriba", decretaba Miguel de la Peña, confirmando que Campanario se había hecho un lifting, pero la cosa no quedó ahí. También señaló una serie de retoques en los pómulos y el mentón que dejan claro que sí ha pasado por quirófano.

"Ayuda que haya perdido peso, pero ahí hay un trabajo estético", fue la sentencia del cirujano, que también estimó que todas estas intervenciones pueden llegar a costar 20.000 y 25.000 €, unas cifras nada desdeñables.