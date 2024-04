La aclaración de Ana Obregón sobre su hijo que ha encendido las redes: "No he comprado un bebé, lo he heredado"

La guerra entre Ana Obregón y Alessandro Lequio vivió una nueva batalla en Telecinco. El plató de De viernes fue la plataforma elegida por presentadora para explicar de una vez por todas que ha pasado con el dinero de la Fundación de su hijo tras los cruces de acusaciones entre ella y su ex, Alessandro Lequio. Entre los titulares que dejó, Obregón sorprendió a los tertulianos cuando aseguró que fue Alessandro el que la animó a cumplir la voluntad de su hijo.

La actriz daba un paso adelante tras tantos meses habiendo sido criticada por los derechos de autor del libro 'El chico de las musarañas', dinero que podría haber sido o no donado a la fundación que lleva el nombre de su hijo. Y no solo eso, sino que se ponía delante de las cámaras para hablar, con el corazón en la mano, de cómo es su relación actual con Alessandro Lequio.

Ana Obregón desvelaba que la pequeña Anita ya ha dicho su primera palabra y ha sido de lo más especial. Mirando las imágenes de Aless, que ella le muestra para que conozca a su padre, Anita ha dicho la palabra "papá" en más de una ocasión. Llenándosele el corazón de alegría y amor, Ana Obregón se mostraba de lo más orgullosa al ver cómo la pequeña reconoce a su padre y espera que su hijo sea testigo de ello desde donde sea que esté. "Es la que me ha ayudado, y me ayuda, porque no he superado el duelo de mi hijo" aseguraba en plató.

Las acusaciones sobre su embarazo

Lo que para Ana Obregón es un consuelo que le ayuda a pasar el duelo de su hijo, para muchos sigue siendo una cuestión moralmente complicada y difícil de explicar. La propia Obregón lo ha tenido claro desde el primero momento que fue su propio hijo el que expresó el deseo de que, en caso de que le ocurriese algo, fuese su familia la que tendría que decidir qué hacer.

"Dos semanas antes Aless nos dijo que si algún día le pasaba algo él quería dejar algo suyo en esta vida. ‘Yo quiero que utilicéis el semen, que cojáis las muestras del laboratorio en Nueva York’. Y pidió que viniera mi hermana Celia y cogió un bolígrafo y lo escribió. Se llama testamento ológrafo. Y ponía: 'En caso de que fallezca doy derecho a mis padres para que utilicen este semen para que quede algún hijo o hija mía en la tierra'. Eso está firmado ante notario por Alessandro y por mis hermanas".

Es por eso que Ana Obregón tiene muy claro la naturaleza de su hija y cómo ha llegado al mundo, por deseo de su hijo, por herencia. "Ese fue su deseo. Yo he heredado, es como cuando un padre muere y heredas una casa, yo no he comprado un bebé, lo he heredado, es mío", sentenciaba la actriz.