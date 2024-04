La exitosa pareja que salió de 'La isla de las tentaciones' y que apunta al divorcio: "No tengo ganas de nada"

No han sido muchas las parejas que han conseguido salir reforzadas de 'La isla de las Tentaciones', uno de los programas favoritos de la audiencia. Ya sea las que entraron juntas o las que se formaron en las villas, la esperanza de vida de una pareja salida de este formato no suele ser muy alta. Ya sea la tendencia a la infidelidad o la búsqueda de otros objetivos más allá del amor, como la fama o el dinero, los concursantes no son proclives a alianzas muy duraderas.

Todo lo descrito en el párrafo anterior no era aplicable a Lester y Patricia. Ambos participaron en la segunda edición del programa, la que asentó el éxito que había sido el estreno. Lester Duque entró de pareja con Marta Peñate, mientras que Patricia Pérez era una de las tentadoras. El feeling entre ambos, añadido a las intenciones de Marta, de no continuar con Lester hizo que ambos saliesen juntos de la villa.

Una vez asentado todo en España, confirmaron su romance y en 2022 lo reafirmaron con una boda. Cuatro años de amorío que parece que están llegando a su fin justo después de ser padres por primera vez. La sorpresa ha saltado por medio de Patri, que en el canal de MTMAD ha confirmado la crisis. Ella asegura no sentir el apoyo de Lester y no verlo tan involucrado en la paternidad.

Una situación que le ha llevado al límite y a afirmar frases como: "Casada, a punto de divorciarme". Esta frase la publicó Patri en su Instagram y, como es lógico, no ha sentado nada bien en Lester. "Lo acabo de ver y, sinceramente, no tengo ganas de nada. No me esperaba las palabras que Patri ha dicho sobre mí y creo que tenemos mucho de que hablar. Sé que tengo muchas cosas que mejorar, pero tampoco soy mal padre".

De momento no hay nada decidido entre los dos, pero parece que el entendimiento se ha terminado así como la llama del amor. Habrá que ver qué movimientos realizan en los próximos días porque, si hay algo claro, es que van a publicar todo lo que ocurra en la pareja.

El futuro de la Isla de las Tentaciones

Todavía están coleando algunas cosas de la última edición, con debates de parejas y tentadores, pero Mediaset ya está poniendo su mirada en 2025 y en lo que va a ocurrir con La Isla de las Tentaciones. Después de estos grandes resultados se espera que haya una nueva edición, la octava, con un formato igual al de las anteriores.

El principal motivo, además de los buenos números en espectadores, es la gran acogida que tiene el programa entre la gente joven. Y es que pese a que ha descendido respecto a las primeras ediciones, ha subido el share de los dos últimos años en casi dos puntos. También ha marcado unas cifras escandalosas entre los jóvenes de 16-34 años sumando un fantástico 33,7% de cuota de pantalla.

Estas cifras líderes en toda la televisión reafirman a la cadena para continuar con el reality. Como se suele decir, lo que funciona no hay que tocarlo y La Isla de las Tentaciones es, para Telecinco, sinónimo de éxito.